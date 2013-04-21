به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی به عنوان قهرمان فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر، یکی از دو نماینده بسکتبال ایران در رقابت‌های 2013 باشگاه‌های غرب آسیاست که به میزبانی عراق و در دهوک برگزار خواهد شد. این تیم که از هفته‌ها پیش تمرینات آماده سازی خود را برای شرکت در این رقابت‌ها آغاز کرده در حال حاضر پیگیر تمریناتش در تهران است و قصد دارد آخرین جلسات تمرینی اش را هم در ترکیه سپری کند.

طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است تیم بسکتبال پتروشیمی 9 اردیبهشت ماه به ترکیه سفر کند. این تیم در استانبول اردو خواهد شد و سه دیدار تدارکاتی هم برابر تیم‌های باشگاهی ترکیه برگزار می‌کند و از همانجا راهی دهوک عراق می‌شود تا در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا شرکت کند.

مهران حاتمی، سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت این تیم اظهارداشت: هر روز طی دو جلسه تمرینی که صبح و عصر برگزار می‌شود تمرینات آماده‌سازی‌مان را پیگیری می‌کنیم. وضعیت کلی بازیکنان خوب است اما برای اینکه به شرایط ایده‌آل برسیم باید چند دیدار تدارکاتی برگزار کنیم و به همین دلیل سفر به ترکیه را برنامه ریزی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: البته تا به امروز احتمال اجرایی شدن این برنامه 50 به 50 است. فعلا برنامه ریزی‌های لازم شده و مقدمات آن فراهم شده است تا بتوانیم 9 اردیبهشت ماه به ترکیه سفر کنیم و از همانجا راهی عراق شویم. امیدوارم در ادامه کار هم مشکلی پیش نیاید و بتوانیم طبق برنامه سفر تدارکاتی خود را انجام دهیم.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی که با اشاره به تمدید مهلت تعیین شده برای ارسال فهرست اولیه به کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا گفت: از این فرصت استفاده کامل را کردیم و تغییرات لازم را در ترکیبی که پیش از این مشخص کرده بودیم، انجام دادیم. البته طبیعی است که در مورد تغییرات ایجاد شده و اینکه در کل چه بازیکنانی در ترکیب اولیه قرار گرفتند، حرفی نمی‌‍زنم.

حاتمی با اشاره به اینکه هر 14 بازیکن ایرانی پتروشیمی که در لیگ برتر حضور داشتند همراه با دو بازیکن خارجی در تمرینات تیمش شرکت دارند، خاطرنشان کرد: از امروز با پیوستن یک بازیکن خارجی دیگر جمع بازیکنان خارجی به سه نفر می‌رسد که از میان آنها دو نفر را برای قرار دادن در ترکیب نهایی انتخاب می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا 21 تا 28 اردیبهشت ماه در دهوک عراق برگزار می‌شود.