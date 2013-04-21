هيئت جودو به عنوان برترين هيئت ورزشي خراسان شمالي انتخاب شد

كوروش خسرويار در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: در نخستین گردهمایی هیئت های ورزشی خراسان شمالی كه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد؛ هيئت هاي ورزشي برتر استان معرفي و از مسئولين آنها قدرداني شد.

وي اظهار داشت: بر اساس اعلام گروه ورزش قهرمانی و حرفه ای این ارزیابی براساس شاخص های مختلفی شامل ارائه تقویم ورزشی و گزارش عملکرد، تعامل با اداره کل، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، عملکرد مطلوب در سطح کشور، جذب اسپانسر، آموزش و برگزاری مسابقات صورت گرفته است.

خسرويار اضافه كرد: بر اساس اين ارزيابي هيئت جودو و كوراش به عنوان برترين هيئت ورزشي خراسان شمالي در سال 91 انتخاب شد و از طرف مديركل ورزش و جوانان خراسان شمالي مورد تقدیر قرار گرفت.

وي در ادامه عنوان كرد: هيئت جودو و كوراش خراسان شمالي با داشتن هزار و 900 ورزشكار سازمان يافته و بيمه شده ورزشي و برگزاري كلاس هاي داوري و مربيگري، برگزاري دوره هاي ارتقاء كمربند، قهرماني در ليگ برتر باشگاه هاي كشور با تيم موسسه مالي اعتباري ميزان، قهرماني در مسابقات بزرگسالان كشور، قهرماني در مسابقات نونهالان كشور، معرفي ملي پوشان در تمامي رده هاي سني و ميزباني مسابقات كشوري و منطقه اي در سال 91 ، به رغم كمبود منابع مالي سال پرافتخاري را تجربه نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیركل ورزش و جوانان خراسان شمالی نيز در اين نشست با بيان اينكه هيئت هاي ورزشی این استان برای انجام فعالیت ورزشی تنها به دنبال اعتبارات دولتی نباشند، گفته بود كه اين هيئت ها مي بايست محدودیت بودجه های دولتی در امر ورزش را با جذب حامی مالی جبران كنند.

علي روشن با اشاره به اينكه اعتبارات دولتی با محدودیت زیادی مواجه شده و نگاه صرف به این بخش هیئت های ورزشی را در انجام كارها با مشكل مواجه می كند، تصريح كرده بود:عمده فعالیت های ورزشی و تیمداری در استان های كشور با حمایت مالی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ و كارهای تبلیغاتی تامین می شود و در استان ما نيز اگرچه ظرفیت های تولیدی و صنعتی همسان با استان های بزرگ نيست، اما حضور برخی واحدهای صنعتی بزرگ در این منطقه می تواند زمینه ساز خوبی برای حمایت از ورزش باشد.

در این نشست از 10 هیئت ورزشی برتر خراسان شمالي در فعالیت های ورزشی سال 91 تقدير شد.

در خراسان شمالي حدود 40 هيئت ورزشي فعال وجود دارد كه البته حدود نيمي از روساي اين هيئت ها در نخستين نشست با مديركل ورزش و جوانان در سال جاري غايب بودند.