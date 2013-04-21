رایزنی کمیته 17 نفره فراکسیون رهروان با مراجع و کاندیداهای اصولگرا

به گزارش خبرنگار مهر، این فراکسیون در تصمیمات انتخاباتی خود، کمیته 17 نفره خود که مامور پیگیری مسائل انتخاباتی است را موظف کرد که دیدارهایی را با مراجع عظام تقلید و شخصیت های سیاسی و برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آتی داشته باشد.

در همین زمینه رئیس فراکسیون رهروان ولایت ضمن تائید این خبر به مهر گفت: قرار است این دیدارها طی هفته جاری برگزار شود و برنامه ریزی های کمیسیون در این خصوص انجام شده است.

کاظم جلالی افزود: پس از انجام دیدار با مراجع و شخصیت های سیاسی فراکسیون رهروان تصمیم خود را در خصوص چگونگی حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که تصمیم شما مبنی بر حمایت از یک کاندیدا خواهد بود و یا راسا نسبت به معرفی کاندیدای فراکسیونی اقدام خواهید کرد؟ اظهار کرد: همه این مسائل پس از انجام دیدار با مراجع و شخصیت های سیاسی مشخص خواهد شد که آیا فراکسیون به صورت مستقل کاندیدا معرفی خواهد کرد و یا از کاندیدایی حمایت می کند یا نه.

رئیس فراکسیون رهروان راه ولایت ادامه ادد: این فراکسیون در مراحل نهایی رسیدن به تصمیم است، اما نمی توان زمان مشخصی برای اعلام این تصمیم تعیین کرد، چرا که معدتقدیم هنوز کاندیدایی که مورد اجماع همگانی باشد و بتواند موجی در انتخابات ایجاد کند به عرصه وارد نشده است.