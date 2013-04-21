نماینده عراق به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، دومین دیدار از روز نخست رقابت‌های والیبال باشگاه‌های مردان آسیا امروز یکشنبه میان تیم منتخب ازبکستان و ساوث عراق از گروه B برگزار شد که طی آن نماینده با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت.

نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* ساوث عراق 3 - تیم منتخب ازبکستان یک

(21 بر 25)، (25 بر 16)، (25 بر 16) و (25 بر 15)



محسن ترابی به عنوان داور اول و عبدالله النوئیمی از امارات به عنوان داور دوم قضاوت دیدار تیم‌های ساوث عراق و تیم منتخب ازبکستان را بر عهده داشتند.

روز نخست مسابقات والیبال باشگاه‌های مردان آسیا با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* سهام عمان - آلماتی قزاقستان

* مالدیو - تویوداگسی ژاپن

* کاله ایران - تایوان پاور چین تایپه

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا از امروز با حضور سیزده تیم در تهران آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.



