نماینده عراق به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، دومین دیدار از روز نخست رقابتهای والیبال باشگاههای مردان آسیا امروز یکشنبه میان تیم منتخب ازبکستان و ساوث عراق از گروه B برگزار شد که طی آن نماینده با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت.
نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:
* ساوث عراق 3 - تیم منتخب ازبکستان یک
(21 بر 25)، (25 بر 16)، (25 بر 16) و (25 بر 15)
محسن ترابی به عنوان داور اول و عبدالله النوئیمی از امارات به عنوان داور دوم قضاوت دیدار تیمهای ساوث عراق و تیم منتخب ازبکستان را بر عهده داشتند.
روز نخست مسابقات والیبال باشگاههای مردان آسیا با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* سهام عمان - آلماتی قزاقستان
* مالدیو - تویوداگسی ژاپن
* کاله ایران - تایوان پاور چین تایپه
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا از امروز با حضور سیزده تیم در تهران آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.
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