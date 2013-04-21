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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا - تهران؛

نماینده عراق به پیروزی رسید

نماینده عراق به پیروزی رسید

تیم ساوث عراق با غلبه بر ازبکستان اولین پیروزی برای عراقی‌ها در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، دومین دیدار از روز نخست رقابت‌های والیبال باشگاه‌های مردان آسیا امروز یکشنبه میان تیم منتخب ازبکستان و ساوث عراق از گروه B برگزار شد که طی آن نماینده با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت.

نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:
* ساوث عراق 3 - تیم منتخب ازبکستان یک
(21 بر 25)، (25 بر 16)، (25 بر 16) و (25 بر 15)

محسن ترابی به عنوان داور اول و عبدالله النوئیمی از امارات به عنوان داور دوم قضاوت دیدار تیم‌های ساوث عراق و تیم منتخب ازبکستان را بر عهده داشتند.

روز نخست مسابقات والیبال باشگاه‌های مردان آسیا با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* سهام عمان - آلماتی قزاقستان
* مالدیو - تویوداگسی ژاپن
* کاله ایران - تایوان پاور چین تایپه

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا از امروز با حضور سیزده تیم در تهران آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.


 

کد مطلب 2037269

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