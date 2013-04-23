همایش اقتصادی «مشق حماسه» با سخنرانی رفیعی، نادران و خاندوزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی سومین نشست از سلسله نشست های مشق حماسه را با عنوان میزگرد تخصصی اقتصادی و با موضوع آسیب شناسی وضعیت اقتصادی کشور و راه های برون رفت از آن را برگزار می کند.

در این نشست که با حضور اساتید و دانشجویان اقتصاد و نیز عموم مردم و رسانه ها برگزار می شود، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی جامعه المصطفی، دکتر الیاس نادران دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر احسان خاندوزی دکترای اقتصاد سخنرانی خواهند کرد.

این نشست تخصصی روز پنج شنبه 5 اردیبهشت ماه از ساعت 16 در سالن شماره 2 مرکز فرهنگی سید‌الشهداء برگزار خواهد شد.