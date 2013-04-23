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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

پنج‌شنبه این هفته؛

همایش اقتصادی «مشق حماسه» با سخنرانی رفیعی، نادران و خاندوزی برگزار می شود

همایش اقتصادی «مشق حماسه» با سخنرانی رفیعی، نادران و خاندوزی برگزار می شود

سومین نشسست از سلسله نشست های مشق حماسه با موضوع الزامات حماسه اقتصادی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی سومین نشست از سلسله نشست های مشق حماسه را با عنوان میزگرد تخصصی اقتصادی و با موضوع آسیب شناسی وضعیت اقتصادی کشور و راه های برون رفت از آن را برگزار می کند.

در این نشست که با حضور اساتید و دانشجویان اقتصاد و نیز عموم مردم و رسانه ها برگزار می شود، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی جامعه المصطفی، دکتر الیاس نادران دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر احسان خاندوزی دکترای اقتصاد سخنرانی خواهند کرد.

این نشست تخصصی روز پنج شنبه 5 اردیبهشت ماه از ساعت 16 در سالن شماره 2 مرکز فرهنگی سید‌الشهداء برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2038987

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