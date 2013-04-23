حوادث ناشی از کار در لرستان پنج درصد کاهش یافت/ رشد 195 درصدی آموزشها

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته تعداد 122 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در لرستان فعالیت داشتند که تعداد این کمیته ها در سال جاری نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

وی افزود: تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور صیانت از نیروی انسانی، منابع مادی و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار در کارگاههای مشمول ضروری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه کارگاههای بالای 25 نفر موظف به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند، افزود: اعضای این کمیته متشکل از نماینده کارفرما، مدیر فنی، نماینده کارگران، مسوول حفاظت فنی، مسئول بهداشت حرفه ای هستند.

ویسکرمی همچنین از کاهش پنج درصدی حوادث ناشی از کار در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته پنج هزار و 962 نفر ساعت آموزشهای مرتبط با ایمنی و بهداشت کار به کارگران و کارفرمایان داده شده که نسبت به سال 90 از 195 درصد رشد برخوردار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت کمیته تعیین و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در لرستان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته در جلسات متعدد این کمیته به سه هزار و 997 درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور رسیدگی شد که از این تعداد سه هزار و 353 درخواست مورد تایید قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 87 درصد افزایش داشته است.

