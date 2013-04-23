گاز هند نخستین حریف کاله در مرحله دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا امروز سهشنبه تیم لیونگ چین از گروه C مسابقات با نتیجه 3 بر یک مقابل گاز هند به برتری دست یافت و در صدر گروه خود باقی ماند.
نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:
* لیونگ چین 3 - گاز هند یک
(25 بر 22)، (23 بر 25)، (25 بر 20)، (25 بر 16)
در پایان دیدارهای مقدماتی گروه C مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا، پس از نماینده چین تیمهای گاز هند و منتخب ازبکستان در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند. بدین ترتیب تیمهای لیونگ چین و گاز هند به عنوان تیمهای اول و دوم این گروه راهی مرحله دوم و جمع هشت تیم برتر این رقابتها شدند.
بر این اساس در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا که از روز چهارشنبه آغاز میشود تیم کاله به عنوان صدرنشین گروه A به مصاف هند میرود و در روز دوم این مرحله هم با نماینده چین دیدار خواهد کرد.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا که از یکشنبه گذشته در تهران آغاز شده است تا 9 اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت. قهرمان این مسابقات سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را کسب میکند.
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