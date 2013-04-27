به گزارش خبرنگار مهر، حمزه زرینی در نشست خبری دیدار تیمهای والیبال کاله و گاز عراق با اشاره به تجربهای که از چند سال حضور در مسابقات والیبال باشگاههای آسیا دارد، اظهار داشت: امسال شاهد بیشترین تعداد حضور بازیکنان خارجی هستیم. سال گذشته فقط نماینده قطر چند بازیکن خارجی داشت اما امسال بیشتر تیمها ترکیب خود را با بازیکن خارجی بستند. ضمن اینکه بازیکنان خارجی کاملا تاثیرگذارند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل همه تیمها با قدرت کامل به تهران سفر کردند. فکر میکنم تنها نماینده قطر به خاطر نداشتن خاطر خوب نسبت به گذشته ضعیفتر شدهاند. شاید این تیم امسال به فینال نرسد زیرا سایر تیمها پیشرفت زیادی داشتند.
بازیکن ملی پوش تیم والیبال کاله در مورد دیدار مرحله نیمهنهایی خاطرنشان کرد: ترجیح میدهم در این مرحله با نماینده قزاقستان بازی کنیم زیرا تیمهای شرقی معمولا طوری بازی میکنند که گیچ کننده است. البته ما مقابل نماینده تیم در مرحله دوم به راحتی پیروز شدیم اما در کل دوست دارم در مرحله نیمه نهایی با نماینده قزاقستان بازی کنیم، چون قزاقها والیبال شفافی دارند.
زرینی با تاکید بر اینکه دیدار امروز تیمهای کاله و گاز عراق حساسیت زیادی داشت تاکید کرد: اگر امروز میباختیم مرحله نیمه نهایی را از دست میدادیم و همین مساله باعث حساسیت بازی شده بود.
وی با اشاره به گیم سوم یاد آور شد: عراقیها چیزی برای از دست دادن در این گیم نداشتند اما این دلیلی بر این نبود که ما این گیم را آسان بگیریم. معمولا در گیم سوم اتفاقاتی میافتد که به واسطه آن ممکن است، نتایج دور از ذهن رقم بخورد زیرا تیمی که نتایج دو گیم اول و دوم را واگذار کرده، سیستم جدیدی در گیم سوم ارائه میکند و به همین دلیل ممکن است اتفاقات زیادی در این گیم بیفتد.
بازیکن ملی پوش تیم والیبال کاله با اشاره به استقبال کم تماشاگران دیداری کاله در مسابقات والیبال باشگاههای آسیا ابراز امیدواری کرد برای دیدارهای نیمه نهایی و نهایی تماشاگران بیشتری به سالن بیایند.
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