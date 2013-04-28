نماینده قطر حریف کاله در فینال شد/ اعلام برنامه روز پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین روز از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا عصر امروز یکشنبه با برگزاری دومین دیدار مرحله نیمه نهایی در سالن 12 هزار نفری آزادی به پایان رسید. در آخرین دیدار این روز از رقابت ها تیم الریان قطر در مصاف با تایوان پاورز چین تایپه به برتری دست یافت.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاههای آسیا نیز که پیش از این دیدار برگزار شد تیم کاله در مصاف با لیونینگ چین به برتری دست یافت. این در حالی است که کاله پنجشنبه گذشته و در مرحله دوم این رقابت ها نیز نماینده چین را شکست داده بود. امروز همچنین 4 دیدار دیگر برگزار شد که طی آن نمایندگان لبنان، عمان، قزاقستان و ژاپن حریفان خود را شکست دادند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

رده بندی تیم های یازدهم و دوازدهم:

* منتخب ازبکستان 3- بوشریه لبنان 2

رده بندی تیم های نهم و دهم:

* العین امارات 2- سهام عمان 3

رده بندی تیم های پنجم تا هشتم:

* گاز عراق صفر- آلماتی قزاقستان 3

* گاز هند 2- تویودای ژاپن 3

مرحله نیمه نهایی (رده بندی تیم های اول تا چهارم)

* کاله ایران 3- لیونینگ چین صفر

* الریان قطر 3 - تایوان پاورز چین تایپه 2

به گزارش خبرنگار مهر بدین ترتیب در پایان دیدارهای امروز و با توجه به نتایج بدست آمده تیمهای سهام عمان و منتخب ازبکستان با برتری مقابل حریفان خود در رده های نهم و یازدهم مسابقات قرار گرفتند و تیمهای العین امارات و بوشریه لبنان نیز رده های دهم و دوازدهم را به خود اختصاص دادند. پیش از این نیز تیم منتخب مالدیو در رده سیزدهم و آخر جدول رده بندی قرار گرفته بود.

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای نهایی برای تعیین رده بندی تیمهای پنجم تا هشتم و نیز دیدارهای مرحله رده بندی و فینال به پایان می رسد. در آخرین دیدار روز پایانی مسابقات کاله از ساعت 16 و 30 دقیقه برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم الریان قطر می رود.

برنامه دیدارهای روز پایانی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

دوشنبه 9 اردیبهشت:

رده بندی تیمهای هفتم و هشتم:

* گاز عراق - گاز هند

رده بندی تیمهای پنجم و ششم:

* آلماتی قزاقستان- تویودای ژاپن

مرحله رده بندی:

* لیونینگ چین - تایوان پاورز چین تایپه

مرحله نهایی:

* کاله ایران - الریان قطر

کاله در حالی در مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا به مصاف حریف خود می رود که در صورت پیروزی و کسب عنوان قهرمانی صاحب سهمیه پیکارهای جهانی برزیل خواهد شد.