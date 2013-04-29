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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۱

مدیرعامل هرمزگانی‌ها خبر داد:

لیگ 16 تیمی شود آلومینیوم سال آینده تیمداری نمی‌کند

لیگ 16 تیمی شود آلومینیوم سال آینده تیمداری نمی‌کند

مدیر عامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان با بیان اینکه مدیران باشگاه استقلال و پرسپولیس باید به اتحادیه فوتبال احترام بگذارند و در جلسات آن حاضر شوند، گفت: در صورتیکه لیگ برتر 16 تیمی شود و ما به لیگ دسته اول برویم این احتمال وجود دارد فصل بعد تیمداری نکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جباری زاده در خصوص برگزاری جلسه اتحادیه فوتبال، اظهار کرد: اتحادیه یک پایگاه قوی است که همه باشگاه ها در آن حضور دارند. به نظرم فدراسیون فوتبال هم باید به جلسات اتحادیه احترام بگذارد و در آن نماینده داشته باشد.

وی با انتقاد از غیبت استقلال و پرسپولیس در جلسات اتحادیه، به طعنه گفت: خدا را شکر که استقلال و پرسپولیس در جلسات ما حضور ندارند! پرسپولیس و استقلال باید به جلسات اتحادیه فوتبال احترام بگذارند و اگر مدیرانشان نمی توانند به این جلسات بیایند باید نمایندگان خود را به این جلسات بفرستند.

مدیر عامل باشگاه آلومینیوم همچنین در خصوص تصمیم اتحادیه برای 18 تیمی ماندن لیگ برتر، تاکید کرد: بجز باشگاه نفت تهران و باشگاه ملوان، 16 باشگاه موافق 18 تیمی شدن لیگ هستند. به نظرم اگر لیگ برتر 18 تیمی نباشد به مردم استان هرمزگان خیانت می شود و دلسردی و ناامیدی مردم این شهر را فرا می گیرد در این صورت اگر ما به لیگ دسته یک سقوط کنیم امکانش هست که سال آینده تیمداری نکنیم.

کد مطلب 2043076

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