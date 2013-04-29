فدراسیون بسکتبال خواستار حضور حدادی و کاظمی در ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قوانین مربوط به فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) بازیکنانی که به عنوان لژیونر در تیمهای باشگاهی خارج از کشورشان فعالیت دارند مجاز هستند تا تیم ملی خود را در رویدادهایی که مورد تائید این فدراسیون است، همراهی کنند. بر همین اساس مسئولان فدراسیون بسکتبال به صورت مکتوب از مدیران دو تیم فینیکس سانز و رایس آمریکا که حامد حدادی و ارسلان کاظمی را در اختیار دارند، درخواست کرده برای بازگشت این دو بازیکن به ایران جهت قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی همکاریهای لازم را به عمل آورند.
تیم ملی بسکتبال ایران مسابقات قهرمانی جام ملتهای مردان آسیا را پیش رو دارد. فدراسیون بسکتبال و سازمان تیمهای ملی در نظر دارد با دراختیار گرفتن حدادی و کاظمی و تشکیل ترکیبی قوی تیم ملی را راهی این رویداد کند تا بتواند ناکامی دوره گذشته را جبران کند.
مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ملتهای مردان آسیا 10 تا 20 مردادماه در فیلیپین برگزار میشود. قهرمان این رقابتها صاحب سهمیه پیکارهای جهانی 2014 میشود. تیم ملی بسکتبال ایران در دوره پیشین رقابتهای قهرمانی مردان آسیا با شکست برابر اردن از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و در حالیکه به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در مسابقات شرکت کرده بود، به عنوان پنجمی بسنده کرد.
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