حضور آیت الله نوری همدانی در استانهای مختلف آثار و برکات فراوانی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر دوشنبه در مراسم استقبال از آیت الله نوری همدانی در محل بیت امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه آیت الله نوری همدانی از شخصیتهای بزرگ و برجسته عالم تشیع هستند، اظهار داشت: از زمانی که ایشان موافقت خود را برای سفر به لرستان اعلام کردند شوق و علاقمندی مردم به حضور ایشان مضاعف شده است.

وی با بیان اینکه حضور این مرجع عالی قدر در سفرهای استانی آثار و برکات فراوانی داشته است، افزود: بصیرت افزایی، تقویت دیانت، وحدت، ایجاد حماسه های بزرگ، دفع فتنه ها و... از جمله آثار و برکات حضور این مرجع عالیقدر در استانهای مختلف است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آیت الله نوری همدانی پیوند عمیقی در دل مردم دارند، تصریح کرد: ایشان مرجع مردم هستند و با اشاره این مرجع عالم تشیع تحول عظیمی در جامعه رخ می دهد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ما خود را قدردان این مرجع بزرگ شیعیان می دانیم، یادآور شد: ایشان شخصیتی بزرگ و شجاع هستند و آثار و برکات ایشان در سفرهای مختلف شان به استانها همواره دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم لرستان نیز مردمی ولایتمدار هستند، اظهار داشت: مردم لرستان همواره با علما بوده اند و از روحانیت حمایت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مردم علمای بزرگ را قبول دارند و همواره از حضور آنها استقبال می کنند، اظهار امیدواری کرد که حضور این مرجع عالیقدر منبع معنویت و نورانیت برای مردم استان باشد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین از حضور پرشور مردم و علما در مراسم استقبال از آیت الله نوری همدانی تقدیر کرد.