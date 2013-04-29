سفر آیت الله نوری همدانی به لرستان باعث تقویت پیوند مرجعیت و مردم می شود

حسن شریعت نژاد در حاشیه سفر آیت الله نوری همدانی به استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان مفتخر است که میزبان مرجع عالیقدر تشیع است، ایشان از یاوران دیرینه امام خمینی(ره) و از حامیان و یاوران رهبر معظم انقلاب هستند.

وی با تاکید بر اینکه آیت الله نوری همدانی در دوران انقلاب، پس از انقلاب و در سالهای اخیر در بصیرت افزایی و آگاهی بخشی به مردم نقش بسزایی داشته اند، یادآور شد: خوشبختانه امروز در بدو ورود ایشان شاهد استقبال مردمی باشکوهی از سوی مردم ولایتمدار خرم آباد بودیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با بیان اینکه امروز شاهد استقبال گرم و بسیار خوب مردم خرم آباد از این مرجع بزرگوار بودیم، تصریح کرد: از فردا نیز برنامه های ایشان در خرم آباد برگزار می شود.

شریعت نژاد ادامه داد: حضور آیت الله نوری همدانی در لرستان باعث تقویت اعتقاد مردم و پیوند جایگاه مرجعیت و مردم خواهد شد.