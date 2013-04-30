به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال کاله در حالی عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات باشگاه‌های آسیا را با پیروزی برابر نماینده قطر از آن خود کرد که سال گذشته با کسب عنوان سوم این رقابت‌ها به استیلای ایران بر والیبال باشگاهی آسیا که به واسطه 6 دوره قهرمانی متوالی پیکان در این مسابقات به دست آمده بود، پایان داد اما این تیم امسال با عملکرد مقتدرانه خود جام قهرمانی را پس یک دوره دوباره به ایران منتقل کرد تا سرآغازی باشد برای دوران اقتدار دوباره ایران که در میان بهترین‌های شرکت کننده در این مسابقات با این عنوان، جایگاه نخست را دراختیار دارد.

این برای دومین‌بار بود که کاله به عنوان نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا شرکت کرد. این تیم در مرحله مقدماتی این دوره از رقابت‌‎ها تیم‌های تایوان پاورز چین تایپه و العین امارات را شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی هم مقابل گاز هند و لیونینگ چین به برتری دست یافت. کاله در مرحله حذفی گاز عراق را از پیش رو برداشت و با شکست دوباره نماینده چین در مرحله نیمه نهایی، فینالیست شد. نماینده ایران در دیدار نهایی هم الریان قطر را شکست داد واینگونه جام قهرمانی را برای نخستین بار از آن خود کرد.

کاله نخستین دیدار خود در این رقابت ها را تا حدی دور از انتظار برگزار کرد. بازیکنان این تیم در نخستین دیدار خود مقابل نماینده چین تایپه عملکرد خیلی خوبی نداشتند و به خصوص در دو گیم ابتدایی مرتکب اشتباهات زیادی شدند اما رفته رفته عملکرد کاله در مسابقات بهتر و بهتر شد طوریکه تمام دیدارهای خود را به واسطه آنالیز خوبی که از حریفان داشت و برتری در زدن سرویس‌های پرشی موجی و همچنین دریافت های اول و دفاع روی تور بهتر به سود خود تمام کرد.

کاله در حالی قهرمان مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا شد که می‌توانست در کنار جام قهرمانی و به واسطه پیروزی‌های 3 بر صفر در تمام دیدارها صاحب یک رکورد بی نظیر هم شود اما واگذاری نتیجه کیم سوم دیدار برابر عراقی‌ها این موقعیت را از کاله و والیبال ایران گرفت اما در هر صورت این تیم با قرار گرفتن در رده نخست این دوره از مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا صاحب سهمیه پیکارهای باشگاه‌های جهان شد که مهرماه به میزبانی برزیل برگزار خواهد شد.

مسابقات والیبال باشگاهی آسیا از سال 1989 تحت عنوان جام "صلح" آغاز شد و تا امروز که با عنوان "مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا" شناخته می‎شود، ادامه داشته است. تا به امروز فقط یک‌دوره از این مسابقات به دلیل شیوع بیماری سارس در شرق آسیا برگزار نشد و نمایندگان ایران همواره در ادوار مختلف مسابقات باشگاهی والیبال آسیا شرکت داشته‌اند و با وجودیکه در برخی مقاطع مدال آور نبودند، ایران در جایگاه پرافتخارترین کشورهای شرکت کننده قرار دارد.

بدون طلا در جام صلح

6 دوره ابتدایی رقابت‎های والیبال جام صلح در هیروشیما ژاپن برگزار شد. ایران نخستین کشوری بود که پس از ژاپن برای میزبانی این مسابقات ابراز علاقه کرد و طی سال‏‌های 1995 و 1996 میزبان مسابقات بود. بعد از آن هم لبنانی‎ها طی دو سال متوالی در بیروت برگزار کننده مسابقات صلح بودند. به جز سال 1990 که با غیبت پرسپولیس همراه بود نمایندگان ایران در دیگر ادوار این رقابت‎ها حضور داشتند. استقلال، بنیاد شهید، بانک ملی و آبگینه قزوین در دوره‎های ابتدایی این رقابت‎ها شرکت کردند بدون اینکه موفق به کسب مدال شوند. نمایندگان ایران در دیگر دوره‎های مسابقات جام صلح مدال‎آور شدند اما هرگز صاحب مدال طلا نشدند.

اولین مدال در اولین میزبانی

اولین مدال آوری نمایندگان ایران در رقابت‎های والیبال جام صلح همزمان با نخستین میزبانی کشورمان در این مسابقات بود. سال 1995 تیم فولاد خوزستان که همراه با فتح تهران در مسابقات والیبال جام صلح تهران شرکت کرده بود بعد از نماینده ژاپن در رده دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. بعد از آن پیکان به دو مدال نقره و یک برنز رقابت‎های جام صلح دست یافت. در واقع از این سال به بعد تمام دوره‎های برگزاری مسابقات باشگاهی آسیا با مدال آوری ایرانی‎ها همراه بود. به جز مسابقات 2001 چین که صنام به عنوان پنجم اکتفا کرد و همچنین سال 2004 که مسابقات به خاطر شیوع بیماری سارس در کشور اندونزی اصلا برگزار نشد.



پایان صلح!

بعد از 10 دوره برگزاری رقابت‎های والیبال جام صلح و از سال 1999 با تغییراتی که در کنفدراسیون والیبال آسیا ایجاد شد، این مسابقات به "رقابت‌‏های قهرمانی باشگاه‏‌های آسیا" تغییر نام داد. تمام مدال‎های طلا ایران در والیبال باشگاهی آسیا در طول برگزاری مسابقات با این عنوان به دست آمد. اولین بار پیکان در مسابقات 2002 تهران، ایران را صاحب مدال طلا باشگاه‎های آسیا کرد. صنام دیگر تیم ایرانی بود که این رنگ مدال را در رقابت‌های 2003 تهران به دست آورد.

بهترین‎های آسیا

به جز سومین دوره مسابقات والیبال باشگاه های آسیا که سال 2001 در چین برگزار شد و با مدال آوری نمایندگان کره جنوبی، ژاپن و کشور میزبان به پایان رسید، نمایندگان ایران در دیگر ادوار مسابقاتی که تحت این عنوان برگزار شد به مدال دست یافت. ه والیبال ایران در نخستین سال برگزاری این مسابقات توسط پیکان صاحب مدال برنز شد. این مدال در دومین دوره این رقابت‌ها یعنی سال 2000 به رنگ نقره ارتقا یافت. اولین مدال طلا ایران در این مسابقات هم سال 2002 به دست آمد. از سال 2006 همواره مسابقات والیبال باشگاه های آسیا باقهرمانی نماینده ایران به پایان رسید تا اینکه سال گذشته عنوان سومی کاله به این استیلا پایان داد.

رده بندی سه تیم برتر مسابقات والیبال باشگاهی آسیا از سال 1999 که این رقابت‏های تحت عنوان "مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا" برگزار شد، به شرح زیر است:



* 1999 (چین)

1- چین 2- کره جنوبی 3- ایران (پیکان)



* 2000 (تایلند)

1- کره جنوبی 2- ایران (پیکان) 3- چین



* 2001 (چین)

1- کره جنوبی 2- ژاپن 3- چین



* 2002 (ایران - تهران)

1- ایران (پیکان) 2- ایران (صنام) 3- قزاقستان



* 2004 (تهران)

1- ایران (صنام) 2- ایران (پیکان) 3- قزاقستان

* 2005 (پاکستان)

1- قزاقستان 2- ایران (سایپا) 3- چین



* 2006 (ویتنام)

1- ایران (پیکان) 2- قزاقستان 3- اندونزی



* 2007 (بحرین)

1- ایران (پیکان) 2- عربستان 3- قطر



* 2008 (قزاقستان)

1- ایران (پیکان) 2- قزاقستان 3- ژاپن



* 2009 (امارات)

1- ایران (پیکان) 2- عربستان 3- قطر



* 2010(چین)

1- ایران (پیکان) 2 - قطر 3- ژاپن



* 2011 (اندونزی)

1- ایران (پیکان) 2- قزاقستان 3- چین



* 2012 (چین)

1- قطر 2- چین 3- ایران (کاله)

* 2013 (ایران)

1- ایران (کاله) 2- قطر 3- چین تایپه

جام در تصاحب تیم‌های ایرانی

از زمانیکه مسابقات باشگاهی آسیا با عنوان "مسابقات باشگاه های آسیا" برگزار می شود و با احتساب مسابقات امسال، ایرانی‏ها در مجموع 9 بار جام قهرمانی را از آن خود کرده‎اند. پیش از این یک بار صنام و 7 بار هم پیکان قهرمان مسابقات باشگاه های آسیا شده بودند و امسال هم کاله برای نخستین بار به این عنوان دست یافت. ضمن اینکه از مجموع هفت قهرمانی پیکان، قهرمانی به صورت متوالی کسب شده و از این حیث ایران با فاصله زیاد نسبت به دیگر کشورهای آسیایی رکورد دار است.



علاوه بر این چهار مدال نقره و 2 مدال برنز هم حاصل حضور نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیاست. با این اوصاف ایران با مجموع 15 مدال در صدر دیگر کشورهای شرکت کننده در این رقابت ها قرار دارد. رده‌بندی 4 تیم برتر آسیا از نظر مدال آوری در "رقابت‎های والیبال باشگاه‌‎های آسیا" به شرح زیر است:



ایران: (9 طلا، 4 نقره و 2 برنز)

کره‎جنوبی: ( 2 طلا، یک نقره)

قزاقستان: (یک طلا، 3 نقره و 2 برنز)

چین: (یک طلا، یک نقره، چهار برنز)