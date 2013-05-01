به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از یکشنبه هفته گذشته با حضور سیزده تیم در تهران آغاز شد و دوشنبه گذشته با پیروزی کاله مقابل الریان قطر و قهرمانی نماینده کشورمان به پایان رسید.

در جریان این دوره از مسابقات ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مسئولیت کنترل دوپینگ و نمونه گیری از بازیکنان شرکت کننده را بر عهده داشت. بر این اساس ماموران این ستاد طی مراحل نیمه نهایی، رده‌بندی و فینال این مسابقات اقدام به نمونه گیری از بازیکنان تیم‌های شرکت کننده کردند.

بر این اساس طی این دیدارها 18 نمونه گیری شد و سهم بازیکنان تیم کاله از این تعداد 4 تست دوپینگ بود. نمونه گیری‌های به عمل آمده در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا از طریق نادو ایران به جهت آنالیز و اعلام نتیجه به آزمایش کلن آلمان ارسال شده است.