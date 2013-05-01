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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

از سوی نادو ایران؛

18 تست دوپینگ در مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا گرفته شد

18 تست دوپینگ در مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا گرفته شد

ماموران ستاد مبارزه با دوپینگ (نادو) در جریان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در تهران جریان داشت از بازیکنان نماینده و دیگر تیم‌های شرکت کننده در مجموع 18 تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از یکشنبه هفته گذشته با حضور سیزده تیم در تهران آغاز شد و دوشنبه گذشته با پیروزی کاله مقابل الریان قطر و قهرمانی نماینده کشورمان به پایان رسید.

در جریان این دوره از مسابقات ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مسئولیت کنترل دوپینگ و نمونه گیری از بازیکنان شرکت کننده را بر عهده داشت. بر این اساس ماموران این ستاد طی مراحل نیمه نهایی، رده‌بندی و فینال این مسابقات اقدام به نمونه گیری از بازیکنان تیم‌های شرکت کننده کردند.

بر این اساس طی این دیدارها 18 نمونه گیری شد و سهم بازیکنان تیم کاله از این تعداد 4 تست دوپینگ بود. نمونه گیری‌های به عمل آمده در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا از طریق نادو ایران به جهت آنالیز و اعلام نتیجه به آزمایش کلن آلمان ارسال شده است. 

کد مطلب 2044937

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