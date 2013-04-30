معلمان باید از روز اول فعالیت استخدام شوند/ عزت فرهنگیان زیر سوال نرود

به گزارش خبرنگار مهر از ملارد، حمیدرضا حاجی بابایی عصر دوشنبه در همایش بزرگداشت روز معلم در جمع فرهنگیان شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد که در سالن شهید ثمری شهرستان ملارد برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 42 ماه از دوران خدمت بنده می گذرد که در این مدت با تمام توان و پشتکار به دنبال رفع مشکلات آموزشی و ارتقای سطح کمی و کیفی امکانات تعلیم و تربیت نسل آینده ساز مملکت بوده ام، در این مدت بحثهی مختلفی نیز در رابطه با طرح تحول بنیادین مطرح شد.

این مسئول عنوان کرد: روزی که وارد آموزش و پرورش شدم، مطالبه رهبر معظم انقلاب این بود که آموزش و پرورش باید متحول شود، در این راستا مطالعات و اقداماتی انجام شده بود و ما نیز پیگیری کردیم و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذرماه سال 90 مصوب شد و به صورت قانون درآمد.

اجرای سند تحول بنیادین نقشه راه نظام آموزشی کشور است

وی ادامه داد: برای اولین بار در طول تاریخ به ویژه در 160 سالی که از تشکیل آموزش و پرورش کلاسیک در کشور می گذرد، این نهاد دارای نقشه راه شد، نقشه ای مطابق با فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی که بر اساس قرآن، آموزه های قرآنی و سیره اهل بیت (ع) است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اولین وزاتخانه ای که توانست نقشه جامع و سند تحول خود را ایجاد کند، آموزش و پرورش بود، امروز نیز آموزش و پرورش، تنها وزارتخانه دارای این سند است، مقام معظم رهبری نیز بارها در منویات خود تاکید کرده اند که این سند نسخه شفابخش است و باید تمام بندهای آن اجرا شود.

حاجی بابایی بیان کرد: اجرای سند تحول بنیادین در مدارس، اقدامی بسیار گسترده در تاریخ آموزش و پرورش کشور بود که برخی فکر می کردند انجام آن امکان پذیر نیست، برخی معتقد بودند مگر می شود در طول یکسال 60 هزار کلاس، 60 هزار معلم، 22 میلیون جلد کتاب جدید، آموزش ضمن خدمت 180 هزار معلم و.... مهیا شود،اما به پشتوانه فرهنگیان این طرح بدون آسیب جدی، در سراسر کشور اجرا شد.

نگاه جامعه به آموزش و پرورش باید تغییر کند

این مسئول افزود: کلاس ششم ابتدایی در مدارس سراسر کشور راه اندازی شد، اما این تمام هدف تحول بنیادین نیست بلکه این مساله، مسیر را برای تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور هموار می کند، در واقع راهی است که به تحول بنیادین می انجامد، در تحول بنیادین باید گفتمان آموزش و پرورش تغییر کند، باید نگاه به آموزش و پرورش، معلم، دانش آموز، مدرسه، کتاب، روش تدریس و... تغییر کند.

وی اضافه کرد: گاهی نقدهایی به تحول بنیادین می شود نشان می دهد این افراد سرسوزنی با سند تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور آشنایی ندارند.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و مقام والای معلمین، متذکر شد: من به شدت مخالفم با اینکه معلمی به کار گرفته شود اما معلق باشد، از همان روز اول باید معلمین استخدام شوند، در زمینه کار معین ها نیز مراحل برای ثبات شغلی آنان انجام شد اما مانند هواپیمایی بود که اوج گرفت و با موشک زدند، مشکل از ما نبود، اگر می توانستم شرایطی ایجاد می کردم که امروز در شهرستانهای استان تهران حتی یک کار معین وجود نداشته باشد و تمام این افراد استخدام می شدند، این هواپیما تا سوم بهمن ماه سال گذشته حرکت کرد اما پس از آن قطع شد، انشاء الله هواپیمایی دیگری هوا می کنیم.

دانشگاه فرهنگیان زیر ساخت تحقق کامل تحول بنیادین است

این مسئول گفت: بهمن ماه سال گذشته پس از سه سال پیگیری، دانشگاه فرهنگیان راه اندازی شد، این دانشگاه یکی از درختهای تحول بنیادین و در واقع زیر ساخت تحقق کامل این طرح است.

حاجی بابایی عنوان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته، کلمه حق التدریس از آموزش و پرورش برداشته شد، دیگر در هیچ جای کشور معلم حق التدریس وجود ندارد، کلماتی همچون آموزشیار نهضت، کار معین، شرکتی و... برای همیشه از نظام آموزشی کشور برداشته می شود چراکه اینها جایگاه آموزش و پرورش و معلم را تضعیف کرده است.

عزت؛ بزرگترین بارزه یک معلم است

وی ادامه داد: بزرگترین بارزه یک معلم عزت است، معلمان ما همیشه در طول تاریخ راست ایستاده اند، فردی که سرش را جلوی دیگران خم کند نمی تواند معلم باشد، هر افتخاری در کشور وجود دارد برای معلمان و مرهون تلاش این عزیزان است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل جامعه ما نوع نگاه به آموزش و پرورش در حوزه نظری و تعاریف نیست، زیرا این حوزه از سوی قرآن تعریف شده است، مشکل فعلی ما در حوزه عمل است، روزی که جامعه ما به این جمع بندی رسید، وزیر باشم یا نباشم، یک معلم باشم به کلاس خواهم رفت.

این مسئول تاکید کرد: تا روزیکه معلم در جامعه از نظر جایگاه اجتماعی حرف اول را نزند، تمام زشتیها در جامعه بوجود خواهد آمد، نمی شود تربیت را اول دانست اما معلم را اول ندانست.

حاجی بابایی گفت: جامعه از معلمین انتظار دارد که فرزندان و آینده سازان مملکت را به بهترین نحو ممکن تربیت کنند و آنان را بر قله های افتخار بنشانند،اما حرف معلمان این است که ملت بزرگ ایران و مسئولان، مانند رهبر معظم انقلاب معلمین را قله نشین بدانید تا فرزندان شما را به قله برسانند.