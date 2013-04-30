فهرست 13 نشست تخصصی و مهمانان غرفه سوره مهر در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب اقدام به برپایی نشست‌های تخصصی با حضور اهالی قلم خواهد کرد.

سوره مهر در نمایشگاه کتاب امسال و در هر روز با محوریت یکی از موضوعاتی که در ارتباط با آنها اقدام به انتشار کتاب کرده است به برگزاری این نشست‌ خواهد پرداخت.

در این ایام و در حوزه شعر، روز 13 اردیبهشت‌‌ماه نشستی با سعید بیابانکی و از ساعت 17 در نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.

همچنین نورالدین عافی روز شنبه 14 اردیبهشت از ساعت 16 در غرفه سوه مهر خواهد بود و در همین روز از ساعت 11 صبح محسن سلیمانی و فهمیه محمدسمسار درباره کتاب‌های آموزش داستان‌نویسی به بحث خواهند پرداخت.

کیومرث پوراحمد و حبیب احمد‌زاده نیز 15 اردیبهشت با موضوع اقتباس ادبی از خاطرات دفاع مقدس به سوره مهر می‌آیند و محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری روز 16 اردیبهشت به بهانه تجلیل از مرحوم امیر‌حسین فردی به غرفه این ناشر سر خواهد زد. همچنین در همین روز جواد منصوری به بهانه انتشار کتاب سال‌های بی‌قرار میهمان سوره مهر خواهد شد.

گرافیک کتاب و ارتباط آن با محتوا، موضوع نشستی است با حضور جعفر ابراهیمی و حمیدرضا شاه‌آبادی که در روز 17 اردیبهشت برگزار می‌شود. در ادامه و در 18 اردیبهشت نیز نشستی با موضوع اقتصاد نشر در غرفه این ناشر برگزار می‌شود.

تقدیر از معصومه سپهری و مهدی‌قلی رضایی، نویسنده و راوی کتاب لشکر خوبان نیز در هفتمین روز از نمایشگاه کتاب از سوی سوره مهر در نشستی صورت خواهد گرفت و در ادامه و در همان روز فاضل نظری به بهانه انتشار کتاب «ضد» در غرفه این ناشر حاضر خواهد شد.

آخرین نشست سوره مهر در نمایشگاه کتاب نیز به رونمایی از کتاب «فیض‌بوک» نوشته ناصر فیض اختصاص دارد که در روز 20 اردیبهشت انجام می‌شود و در ادامه و در همان روز بهناز ضرابی‌زاده نیز با حضور در سوره مهر درباره کتاب پرفروش «دختر شینا» سخنرانی خواهد کرد.