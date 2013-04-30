پیروزی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نادر عزت‌‌اللهی مربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران درباره آخرین وضعیت این تیم گفت: در این اردو سه بازی تدارکاتی برای بازیکنان برنامه‌ریزی شده بود که دو بازی آن را انجام دادیم.

وی ادامه داد: در بازی اول مقابل تیم بزرگسالان سایپا با نتیجه 4 بر 2 شکست خوردیم. روز دوشنبه هم برابر تیم بزرگسالان پیمان ویژن تهران قرار گرفتیم و این تیم را با یک گل شکست دادیم.

مربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران تاکید کرد: امروز سه‌شنبه دیداری تدارکاتی با تیم امید پیکان در زمین شماره دو کمپ تیم‌های ملی داریم و فردا از ساعت 10 تا 12 آخرین تمرین تیم زیر 17 سال برگزار می‌شود.

عزت‌اللهی همچنین گفت: اردوی بعدی ما پیش از حضور در امارات برگزار می‌شود و تیم زیر 17 سال، روز 18 اردیبهشت به امارات که میزبان جام جهانی نوجوانان است، اعزام می‌شود. قرار است در این اردوها دو بازی دوستانه با تیم فوتبال زیر 17 امارات در دوبی داشته باشیم.