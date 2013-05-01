ضرورت رعایت خط قرمزها در مذاکره با آمریکا/خالی کردن دانشگاهها در ایام انتخابات کج سلیقگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان ظهر چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان در تالار خلیج فارس دانشگاه منابع طبیعی گرگان اظهار داشت: معتقدم در صورت رعایت چارچوب، قدرت، عزت و اقتدار ملی، مذاکره با آمریکا هیچ ایرادی ندارد.

وی اظهار داشت: در زمینه مبارزه با آمریکا دو دیدگاه وجود دارد که نگاه اول استکبار ستیزی است و می گوید رابطه ایران با آمریکا باید تا ابد قطع باشد و هر کس دم از رابطه با آمریکا بزند مرعوب و دشمن است.

کواکبیان یادآور شد: نگاه دوم تنش زدایی است و اکنون پس از گذشت 34 سال از انقلاب هنوز برخی می گویند ما در مقطع حساس انقلاب هستیم. این مقطع حساس کی تمام می شود؟ کشورهای دیگر مانند روسیه و چین نیز با آمریکا ارتباط دارند آیا این رابطه سبب شد که زیر سلطه آمریکا قرار گیرد، درحالی که اینگونه نیست.

این کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری گفت: در صورتی که رابطه با آمریکا برای ما تابو نداشته باشد، مشکلی ایجاد نمی کند و معتقدم برخی ها مانند عربها، صهیونیستها، ضد انقلابهای خارجی و براندازان از برقراری ارتباط ایران با آمریکا بیم داشته و ناراحت هستند.

وی تصریح کرد: زمانیکه این رابطه برقرار شود، تمامی مشکلات حل نخواهد شد اما وضعیت کشور بهتر می شود و امروزه منشاء تمام تحریمهای بین المللی، مباحث هسته ای، پرونده هایی که تحت عنوان تروریسم و ... علیه ایران تهیه می شود، به دلیل ضدیت با آمریکاست و معتقدم با تمام این مسائل، برقراری ارتباط با آمریکا می تواند برخی مسائل و مشکلات را حل و کمتر کند.

دنبال جنگ و لشکرکشی نیستیم

کواکبیان درباره رژیم صهیونیستی گفت: ما به دنبال براندازی این رژیم با جنگ و لشکرکشی نیستیم، بلکه به فرموده امام راحل، با تقویت دیپلماسی و وحدت کشورهای اسلامی و رفراندوم در سرزمین اشتغالی می توان پیروز شد.

نماینده سابق مجلس درباره انرژی هسته ای گفت: معقتدم با یک دیدگاه بینابین از نگاه استکبار ستیزی و تنش زدایی بدون هیچ واداگی و از لحاظ موضع برتر و با قدرت می توان مذاکره برد – برد داشته باشیم، چرا که مذاکرات آلماتی 1 و 2 فایده ای ندارد. آداب دیپلماسی یک هنر است. با توجه به زمینه تحصیلی و تخصصی که دارم برای وزارت خارجه برنامه هایی دارم.

ضرورت تقویت تشکل های دانشجویی

این کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری گفت: در بخش فرهنگی، تقویت تشکل های داشجویی از برنامه های جدی ماست و دانشجویان در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید فعال شوند که در حال حاضر اینگونه نیست و بویژه تشکل های اصلاح طلب را با ایجاد موانع متوقف کردند.

وی افزود: برگرازی امتحانات دانشجویان زودتر از موعد برای خالی کردن دانشگاهها در زمان انتخابات یک کج سلیقگی است زیرا دانشجویان پیش قراولان عرصه های اجتماعی بوده و باید عرصه ظهور و بروز داشته باشند.

نظام اساتید و معلمان شکل گیرد

مصطفی کواکبیان با اشاره به ایام گرامیداشت روز معلم تاکید کرد: باید نظام اساتید و معلمان شکل گیرد و پیگیری شود و مسائل صنفی تنها بخشی از مشکلات معلمان است و باید به جایگاه و منزلت اجتماعی شان نیز توجه شود.

وی افزود: بازنشسته کردن اجباری اساتید نیز کار درستی نیست و باید از تجربیات آنان استفاده شود و یکی از برنامه های ما در قانون برنامه پنج ساله توسعه، افزایش نرخ حقوق کارمندان متناسب با افزایش نرخ تورم است.

نرخ تورم و بیکاری را کاهش می دهم

کواکبیان گفت: ما در سال 91 بطور متوسط 32 درصد تورم داشتیم که حقوق کارمندان به این میزان افزایش نداشته است، همچنین در این بخش باید حقوق کارگران نیز افزایش یابد و اعتقاد اصلی من بر این است که باید ریشه اصلی کار یعنی تورم را حل کنیم.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت: در صورت انتخابات شدن تعهد کردم نرخ بیکاری را به زیر 10 درصد و نرخ تورم را به زیر 20 درصد سوق دهم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای خاتمی مطرح کردند کاندیدایی از طرف اصلاح طلب در انتخابات مجلس نداریم ولی شما بصورت انفرادی و اصلاح طلب وارد انتخابات مجلس شدید، گفت: آقای خاتمی گفتند ما بنام جبهه اصلاح طلب بهتر است لیستی را مطرح کنیم ولی افراد می توانند بصورت انفرادی و شخصی شرکت کنند.

گلایه از برخی اصلاح طلبان

وی اظهار داشت: از برخی افراد اصلاح طلب گلایه داریم زیرا با شرکت افراد بیشتری از این جبهه ما می توانستیم کرسیهای بیشتری را در مجلس کسب کنیم و این مسئله باعث می شد وضع بهتر شود و خود آقای خاتمی نیز در انتخابات شرکت کرده و رای دادد.

نباید با صندوق رای قهر کنیم

کواکبیان گفت: چرا باید اصولگرایان مارا بیرون کرده وبه انزوا بکشانند، مقام معظم رهبری نیز تاکید داشته اند همه آنها و سلایقی که به نظام اسلامی معتقدند باید در انتخابات حضور داشته باشند و ما نباید با صندوق رای قهر باشیم و اگر رای هم نیاوریم نیز باید در انتخابات شرکت کنیم.

کواکبیان با اشاره به اینکه، تصمیمات حساس امنیتی در شورای عالی امنیت ملی گرفته می شود و پس از تایید رهبری اجرا می شود در پاسخ به سئوالی درباره موسوی و کروبی گفت: اگر رئیس جمهور شوم تلاش خود را به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی برای آزادیشان می کنم.