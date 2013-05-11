  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

جمشیدی:

برگزاری امتحانات در ایام انتخابات به صلاح دانشجویان نیست

برگزاری امتحانات در ایام انتخابات به صلاح دانشجویان نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات گلستان با اشاره به برگزاري زودتر از موعد امتحانات دانشجويان برخي از دانشگاهها گفت : عمده دليل برگزاري امتحانات پيش از موعد به اين دليل است که خود دانشجويان متضرر نشوند، برگزاري امتحانات در ايام پر شور نشاط انتخابات به صلاح فعاليتهاي درسي دانشجويان عزيز نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح شنبه در کمیسیون دانشجویی استان با بيان اينکه دانشجويان آينده داران مديريت نظام ديني هستند گفت : حضور فعال و پوياي دانشگاهها و دانشجويان در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، گفتمان ديني و حوزه هاي سياسي به نفع نظام خواهد بود.

وی افزود : انتظارمان از دانشجويان به عنوان قشر جوان و تحصيلکرده اين است که در همه عرصه ها حضوري فعال و جدي داشته باشند بويژه در اين ايام که در آستانه انتخابات بسر مي بريم ، شاهد حضوري برجسته و پوياي اين عزيزان در اين ميدان مهم باشيم.
 
به گفته وي دانشجويان بايد تصميم گيران سياسي در حوزه هاي فکري و انديشه اي باشند.
 
رئيس ستاد انتخابات استان با تأکيد بر مديريت فضاي حضور کانديداهاي انتخابات در دانشگاهها تصريح کرد: قطعاً حضور سلايق مختلف سياسي در دانشگاهها مثمر ثمر خواهد بود و فضاي شور و نشاط انتخاباتي را به عرصه دانشگاهها خواهد آورد اما بايد اين فضا مديريت شود تا ختم به درگيري و ايجاد چند دستگي بين دانشجويان نگردد.
 
جمشيدي ادامه داد : مسئولان دانشگاهها بايد به همه سلايق و گرايشهاي سياسي فرصت حضور و سخنراني در دانشگاهها را بدهند ضمن اينکه افرادي که جهت برپايي همايش و ايراد سخنراني در دانشگاهها حضور پيدا مي کنند بايد فضاي احترام نسبت به گروهها و سلايق سياسي ديگر و وجود فضاي آرام ، متعادل و عقلاني را رعايت کرده و تريبون دانشگاه را فرصتي براي تخريب جبهه مقابل قرار ندهند و تنها به بيان ديدگاههاي خود بپردازند.
 
 
کد مطلب 2051943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه