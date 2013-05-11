برگزاری امتحانات در ایام انتخابات به صلاح دانشجویان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح شنبه در کمیسیون دانشجویی استان با بيان اينکه دانشجويان آينده داران مديريت نظام ديني هستند گفت : حضور فعال و پوياي دانشگاهها و دانشجويان در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، گفتمان ديني و حوزه هاي سياسي به نفع نظام خواهد بود.

وی افزود : انتظارمان از دانشجويان به عنوان قشر جوان و تحصيلکرده اين است که در همه عرصه ها حضوري فعال و جدي داشته باشند بويژه در اين ايام که در آستانه انتخابات بسر مي بريم ، شاهد حضوري برجسته و پوياي اين عزيزان در اين ميدان مهم باشيم.

به گفته وي دانشجويان بايد تصميم گيران سياسي در حوزه هاي فکري و انديشه اي باشند.

رئيس ستاد انتخابات استان با تأکيد بر مديريت فضاي حضور کانديداهاي انتخابات در دانشگاهها تصريح کرد: قطعاً حضور سلايق مختلف سياسي در دانشگاهها مثمر ثمر خواهد بود و فضاي شور و نشاط انتخاباتي را به عرصه دانشگاهها خواهد آورد اما بايد اين فضا مديريت شود تا ختم به درگيري و ايجاد چند دستگي بين دانشجويان نگردد.

جمشيدي ادامه داد : مسئولان دانشگاهها بايد به همه سلايق و گرايشهاي سياسي فرصت حضور و سخنراني در دانشگاهها را بدهند ضمن اينکه افرادي که جهت برپايي همايش و ايراد سخنراني در دانشگاهها حضور پيدا مي کنند بايد فضاي احترام نسبت به گروهها و سلايق سياسي ديگر و وجود فضاي آرام ، متعادل و عقلاني را رعايت کرده و تريبون دانشگاه را فرصتي براي تخريب جبهه مقابل قرار ندهند و تنها به بيان ديدگاههاي خود بپردازند.