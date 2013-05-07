فن بازار فضایی مناسب برای معرفی ایده های نو است

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه شهری نژاد صبح سه شنبه در حاشیه نمایشگاه فن بازار استان افزود: همچنین توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نوین از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

وی افزود : فن بازار یا بازار فناوری در مفهوم محلی برای مبادلات فناوری و سازماندهی جریان خرید و فروش نظام مند ، مستمر و پایدار در یک زمینه یا مجموعه ای از زمینه ها با استفاده از ساز و کارهای تجاری مشخص تعریف می شود.

در نخستین نمایشگاه فن بازار گلستان که با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان و دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان برگزار شد، از سمانه شهری نژاد ، دانشجوی ارشد پژوهش هنر واحد علی آباد کتول برای برپایی غرفه دوخت وتكنولوژي لباس بعنوان غرفه برتر تجلیل شد.

در این نمایشگاه صاحبان سرمایه به عنوان سرمایه گذاران در حوزه های فناوری های توسعه یافته و قابل توسعه ، مدیران و دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های دولتی و غیردولتی استان گلستان حضور داشتند.