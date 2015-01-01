مبادله فناوری یکی از اهداف فن بازارها است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پریدری، عصر چهارشنبه در نشست فناوری روبات های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که همزمان با حضور شش استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس در مرکز کسب و کار اراک برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز برای اولین بار در خصوص فناوری استفاده از روبات ها در خطوط لوله نشست برگزار شده است، افزود: یکی از مباحث مهم در بخش صنعت ارتقای فناوری و استفاده از ظرفیت های فناوری در کشور است.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت نیاز است با توجه به سیاست های وزارت صنعت که ارتقا و استفاده از صنایع پیشرفته و high teach است، افزایش سهم صنایع در ارزش افزوده و صادرات را هم افزایش دهیم، گفت: لازم است در این جهت از فناوری های نوین بهره مند شویم.

معاون شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اظهار کرد: فن بازارها در این راستا باید با جدیت عمل کنند تا بتوانند فناوری های نوین داخل کشور را که توسط اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و شرکت های دانش بنیان تولید می شود، در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهند.

پریدری با تاکید بر بسترسازی لازم بین صنعت و نخبگان، گفت: باید رشد علمی موجود در کشور و محصولات شرکت های دانش بنیاد در مسیر تجاری سازی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فن بازارها در فراهم سازی شرایط و بستر لازم نقش موثری داشته و می توانند در سامان یافتن عرضه و تقاضا تاثیرگذار باشند، ابراز امیدواری کرد: استفاده از روبات ها در کلیه خطوط انتقال لوله با حضور بخش خصوصی و دولتی و تبادل فناوری های بین مناطق با موفقیت انجام، تا بخش صنعت بتواند از ایده و محصولات فکری و دانش های پراکنده در کشور بهره مند شود.

فن بازار استان مرکزی آماده حمایت از طرح هایی با قابلیت تجاری سازی است

کارگزار فن بازار منطقه ای استان مرکزی در این نشست با تاکید بر اینکه فن بازار استان مرکزی برای تمامی تکنولوژی ها و طرحهایی با قابلیت تجاری سازی آمادگی دارد، گفت: فن بازار استان آمادگی حمایت از طرح های تکنولوژیکی و سرمایه گذارانی را داشته و از طرح های کاملا کاربردی که قابلیت تجاری سازی و رفع نیازهای کشور را دارد، حمایت کنند.

غلامرضا حیدری با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این نشست ایجاد تعامل بین استان های کشور برای شناسایی و معرفی دستاوردهای فناوری کاملا کاربردی و رفع نیاز صنایع کشور است، افزود: استفاده، ترویج، الگوسازی و ارتباط از سیستم ارتباطی ویدئوکنفرانس برای تعامل ساده تر بین مراکز مختلف کشور و معرفی و انتقال تکنولوژی برای صنایع مختلف نفت و گاز از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.

دبیر انجمن نفت و گاز و پتروشیمی استان مرکزی با تاکید بر پیوندهای فکری در این حوزه، گفت: این پیوندها به واسطه مثلت بازار، سرمایه و حمایت های لوژستیکی محقق خواهد شد.

بهزاد با اشاره به اینکه برای عینیت بخشیدن به تولید ات شرکت های دانش بنیان و باورپذیر شدن صنایع و متقاضیان این پیوندها ضروری است، افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند برای حمایت و استانداردسازی تولیدات چنین شرکت هایی وارد شده و بستر لازم را فراهم کند.

گفتنی است، در این نشست عنبری مدیرعامل شرکت دانش بنیان ایده کاوان فارسی(IKAP) گزارشی از تولید روباتهای خود برای استفاده در خطوط انتقال لوله ارائه کرد.

لازم به ذکر است، در این نشست که با موضوع استفاده از روبات ها در کلیه خطوط انتقال لوله با حضور بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، پارک علم و فناوری پردیس تهران، استان های مرکزی، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان از طریق ویدئو کنفرانس سوالات و پیشنهادات خود را در خصوص استفاده از روبات ها در خطوط انتقال لوله ارائه کردند.