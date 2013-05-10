جوانان به خوبی جواب اعتماد ما را دادند/ معتمد دعوت می شود

مرتضی کریمی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای خوب و سطح بالایی را شاهد بودیم که اگر مشکلات داوری مانع نمی شد رنگ مدالهای ما بدون شک تغییر می کرد.

وی ادامه داد: از عملکرد اعضای تیم جز در چند وزن راضی هستم و جوانان تیم ثابت کردند می توانیم بیشتر به آنها اعتماد کنیم و از این اعتماد کل تکواندو ایران منتفع خواهد شد. هر چند برخی از این جوانان به تجربه بیشتری نیاز دارند.

سرمربی تیم ملی با اشاره به نتایج کسب شده در اسپانیا گفت: ما 10 مدال رنگارنگ کسب کردیم که می توانست هم تعداد مدالها افزایش يابد و هم رنگ آنها بهتر باشد. متاسفانه داوران با اسپانیایی ها مهربانتر بودند. مسعود حجی زواره و علیرضا نصر روی همین مشکل بازنده شدند.

کریمی در خصوص مشکلات وزن چهارم گفت: بهنام اسبقی مبارزات خوبی انجام داد و به کم تجربگی خود باخت. او در آینده یک تکواندوکار قابل اتکا در این وزن خواهد بود. عباس شیخی هم که خوب نبود.

وی در جواب این سئوال که آیا معتمد دوباره مد نظر کادر فنی در این وزن خواهد بود یا خیر گفت: در بازگشت به تهران با معتمد صحبت کرده و او را به تیم ملی دعوت می کنیم ولی بعید می دانم آسیب دیدگی اجازه رسیدن به مسابقات قهرمانی جهان را به او بدهد.

سرمربی تیم ملی در خصوص مشکلات وزن ششم هم گفت: امامی راضی کننده ظاهر نشد، عمیدی ولی خیلی عالی مبارزه کرد. او مقابل گارسیا که نقره المپیک دارد تا ثانیه های پایانی پیروز بود و اگر داور اخطار بی مورد نمی داد حتما به فینال می رسید ، با این اخطار کار به راند چهارم کشید و بازنده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خمسه، عمیدی، اسبقی، عرفانیان و .. جوانانی هستند که می توانیم برای آینده روی آنها حساب کنیم و با اعتماد بیشتر و حضور در میدانهایی مانند اسپانیا تجربه کسب کنند و برای تکواندو ایران مفید واقع شوند.

کریمی در مورد احتمال جابجایی در برخی اوزان گفت: این احتمال وجود دارد در چند وزن برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان نفرات را بالا يا پائین بیاوریم، فعلا که رقابتهای تونس را پیش رو داریم ، بعد از حضور در این مسابقات و بازگشت به تهران در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.

تیم ملی تکواندو بعد از کسب 11 مدال رنگارنگ در اسپانیا راهی تونس شد و بعد برگزاری یک اردوی سه روزی با تیم ملی این کشور از روز شنبه در رقابتهای بین المللی تونس به میدان می رود.