۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

بازدید مسئولان وزارت کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور از زیبایی باغ لاله های آسارا

کرج - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور از باغ لاله‌ها و جاذبه‌های شگفت‌انگیز و دیدنی بخش آسارای کرج بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر چهارشنبه مجید دوستعلی قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی، کورش پرند معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و همچنین محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر در حوزه امور بین‌الملل در بخش آسارا حضور داشتند.

بنا بر این گزارش، مقامات وزارت کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشورمان ضمن حضور در آسارا از باغ لاله ها و جاذبه های دیدنی آن واقع در این بخش بازدید به عمل آوردند.

بخش آسارا در استان البرز جنوبی قرار دارد که شامل جاذبه هاي زیبا و دیدنی از جمله جنگل و درختان کهنسال، رودخانه خروشان، بلندي‌هاي کوهستاني، فضای معنوی امامزاده‌ها، آثار تاريخي کاخ و قلعه، غارها، آتشکده‌ها، گل‌هاي وحشي، کوچه باغ‌هاي روستايي، حيات‌وحش، درياچه و آبشار است.

