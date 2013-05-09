به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در نشست دانشجویی دفتر تحکیم وحدت که امروز پنجشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: نسل جوان دانشجو بخصوص در جوامع ما که انفجار دانشجویی در آن رخ داده، نقش پیشگام و پیش آهنگی در تحولات اجتماعی دارد و در یک جامعه انقلابی این نیرو می تواند نقش برجسته تری را ایفا کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها هیچ وضعیت مناسبی از نظر آزاداندیشی، تاثیرگذاری فرهنگی و سیاسی ندارند، گفت: البته همان مقداری که دارند جای شکرش باقیست. شرایط مناسب برای تاثیرگذاری حداکثری دانشجویان فراهم نشده و اگر خدا بخواهد تصمیم دارم از این نیروی عظیم در کار اجرایی کشور استفاده کنم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کار اصلی را باید دانشجویان انجام دهند، افزود: بر فرض که امکاناتی فراهم نشده و کمک لازم نیز به دانشجویان صورت نگرفته، ولی من فکر می کنم دانشجویان خودشان توانایی لازم برای ترسیم افق های بلند و عملیاتی کردن این افق ها را دارند.

واعظ زاده ادامه داد: نیروی جوان ما با کمک ارتباطات الکترونیکی کار را راحت کرده، ولی تجربه من این است که ببینم چه کار جدیدی می شود برای ارتقاء وضعیت دانشجویان انجام داد. شما خودتان را کم حساب می‌کنید اینها مطالبی است که از عمق وجودم عرض می کنم.

وی با بیان اینکه شعاری که من انتخاب کرده ام شعار پیشرفت و عدالت برای هر ایرانی است، گفت: برای نشان دادن مطالبه اصلی مردم که پیشرفت و عدالت است این شعار را داده ام و این شعار وقتی اجرایی می‌شود که هر کدام از افراد این ملت احساس کنند وضع مادی و معنوی آنها روز به روز بهتر می شود و از زندگی رضایت بیشتری پیدا می کنند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه عدالت از پیشرفت جدا نیست، تصریح کرد: اگر تبعیض، رانت و حق کشی کم شود، به عدالت نزدیک می شویم افراد شایسته باید در مصدر امور قرار بگیرند. کسی که رئیس جمهور کشور تاریخی ایران است نباید به دنبال درست کردن عـِده و عـُده باشد. نباید ثروت یک کشور در دست یک گروه خاص قرار گیرد در این صورت می توانیم به عدالت نزدیک شویم.

واعظ زاده ادامه داد: الان وقتی است که باید وارد مرحله عمل شویم حرف ها و امیدها باید به عمل تبدیل شود مباحث نظری تمامی ندارد وقتی مباحث نظری به حدی از کیفیت رسید باید آن را عملیاتی کنیم اگر بیست سال حرف از عدالت بزنیم هیچ چیزی در جامعه عوض نمی شود پس باید به فکر عملیاتی کردن آرمان ها و برنامه‌ها باشیم.

وی فرصت باقیمانده برای عملیاتی کردن برنامه های اجرایی کشور را 10 یا 12 سال دانست و گفت: برای پیشرفت سریع ایران اگر در این 12 سال نتوانیم به حدی از عدالت و پیشرفت برسیم، اصل انقلاب در خطر قرار خواهد گرفت چون جامعه از سن جوانی خارج می شود و پیشرفت زمانی رخ می دهد که جمعیت جوان باشند. بزرگان انقلاب که چشم و چراغ این ملت هستند در درگیری های سیاسی بعد از 12 سال آینده نخواهند بود، لذا ما باید از این فرصت باقیمانده بخوبی استفاده کنیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه به تشریح سیاست های داخلی دولت احتمالی آینده خود پرداخت و اظهار داشت: اولین آرایش سیاسی دور کردن دولت از مرکز مناقشات و درگیری ها است. کشور نباید از نظر سیاسی آشفته باشد هیچ کشوری در شرایط آشفتگی سیاسی پیشرفت نکرده بخصوص اگر یک پای درگیری ها دولت باشد.

وقت وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس نباید در درگیری های سیاسی تلف شود

وی با بیان اینکه عضو دولتی که بخواهد جواب یک حریف را در عرصه سیاسی بدهد، 5 سال وقت را تلف می کند، افزود: وقت وزیر، رئیس جمهور، معاون وزیر و رئیس مجلس نباید در درگیری های سیاسی تلف شود. این برای کشور بسیار بد است و متاسفانه امروز بشدت درگیر شدند.

واعظ زاده راه حل دوری از درگیری را کناره گیری دولت از مرکز مناقشات دانست و گفت: من معتقد به خفقان سیاسی نیستم جار و جنجال سیاسی- اقتصادی بخشی از دموکراسی است ولی نباید این مناقشات انرژی دولت را بگیرد برای این منظور دولتی لازم است که وحدت ایجاد کند.

وی ادامه داد: یک زمانی امام(ره) می فرمودند وقتی انتخابات تمام شد بروید و به کارهای خود برسید، اما دوره اخیر نشان داد اینطوری نمی شود یعنی اگر قبل از انتخابات مناقشات زیاد باشد بعد از انتخابات این مناقشات حل نمی شود. دولت باید جنبش پیشرفت و عدالت را رهبری کند. منابع عظیم نفت و گاز را باید احیاء کند و این کار را کسی می تواند انجام دهد که ذهنیت، ایده و سابقه او درخشان باشد و یکی از علت هایی که من وارد عرصه شدم به همین دلیل بود.

واعظ زاده با بیان اینکه دولت مستقل تشکیل خواهم داد، افزود: این بدان معنی نیست که همه آدم های این گروه‌های سیاسی بد هستند در بین این نیروها انسان های توانمندی وجود دارد که از آنها استفاده می کنند، اما نباید درگیر بازی سیاسی شوند و این افراد را از جنجال های سیاسی بیرون خواهند کشید.

کاندیدای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شایسته گزینی را از دیگر برنامه های دولت خود دانست و گفت: استفاده از نیروهای توانمند، شناخته شده و بسیار قوی می تواند کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

80 درصد دانشجویان زیر بار شهریه گیر کرده اند

وی افزود: ما چهار و نیم میلیون دانشجو داریم که نزدیک یک میلیون آنها مشغول کار هستند و این بسیار بد است. ایجاد اشتغال برای دانشجویان از ضروریات برنامه های دولت من است.

واعظ زاده با بیان اینکه 80 درصد دانشجویان زیر بار شهریه گیر کرده اند، تصریح کرد: جوانی که مشاهده می کند خانواده اش با چه مشقتی شهریه او را فراهم می کند دیگر آن اعتماد به نفس لازم را از دست می دهد. من برای حل این معضل برنامه دارم و این بار را سبک می کنم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه عادلانه به شهر و روستا را از ضروریات دولت آتی برشمرد و اذعان داشت: در روستاها کار محرومیت زدایی را زیاد انجام داده ایم اما دو کار را کم انجام داده‌ایم و آن اینکه کماکان روستائیان خودمان را تحقیر می کنیم این کار نباید انجام شود. بزرگان ما غالبا از روستاها بلند شده اند مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی و دیگر دانشمندان و عالمان تاریخ.

وی با بیان اینکه این تحقیرها نهادینه شده است، افزود: ببینید محبوب ترین برنامه تلویزیونی یعنی کلاه قرمزی روستائیان را تحقیر می کرد هر کس که گیج و کور بود، لهجه روستایی داشت یا از قول رئیس مجلس شورای اسلامی تیتری زده بودند که یک نوع تحقیر روستایی بود البته ایشان چنین منظوری را نداشتند ولی بالاخره انجام شد.

واعظ زاده در ادامه به تشریح سیاست خارجی خود پرداخت و گفت: سیاست خارجی ما یک چارچوب بسیار متقن و عالی دارد و آن چارچوب عزت، مصلحت و حکمت است. عزت یعنی سربلندی و غرور ایرانی، مصلحت یعنی تامین مصالح، اما حکمت حاکم در اینها است و تعیین می کند کجا محکم بایستیم و کجا تعامل داشته باشیم لذا هیچ خدشه ای نباید به این چهارچوب وارد شود.

این کاندیدای انتخابات یازدهم سیاست خارجی را در مقابل دشمنان بازدارندگی غیرهسته ای دانست و گفت: یک تئوری می گوید که سلاح هسته ای شما را از تهاجم نظامی ایمن می کند اما سیاست من بازدارندگی غیرهسته ای است جمهوری اسلامی بدون نیاز به سلاح هسته ای تهاجم نظامی را برای خود بسیار نامحتمل کرده است؛ چراکه ما قوی ترین سلاح هسته ای را داریم یعنی سرمایه معنوی و پابه کار بودن مردم که مردم ما در جنگ نشان دادند و سومین عامل بازدارنده نیروهای مسلح است که در حد بسیار بالایی از آن برخوردار بودیم.

وی با بیان اینکه سیاست خارجی باید فعال و ابتکاری باشد، افزود: ابتکار عمل در سیاست خارجی ما بسیار کم است این ابتکار عمل باید در جهت بهبود اقتصادی کشور باشد.

واعظ زاده با بیان اینکه سیاست باید روشن و باثبات باشد، تصریح کرد: سیاست اجرایی نباید هر روز تغییر کند دولت باید رانت را حذف کند هیچ مسئول دولتی نباید وارد ثروت اندوزی شود من این کارها را خواهم کرد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه نشست در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه نظر شما در مورد نقاط قوت و ضعف دولت چیست، گفت: امتیازات دولت نهم و دهم جوانی رئیس دولت بود که به دنبال آن انرژی، تحرک و توجه به اقشار محروم و مستضعف به همراه داشت.

وی در مورد ضعف ها نیز گفت: ارتباط ضعیف با قشر متفکر جامعه، دانشگاه و حوزه علمیه و استفاده ناچیز از این نیروی عظیم و دیگری بی توجهی و کم توجهی به برنامه و برنامه ریزی از ضعف های دولت بود.

واعظ زاده ادامه داد: اگر کسی بگوید در دولت ها فسق و فجور انجام شده منتظر باشد که بعد از خودش این حرف ها را به او بزنند ضمن اینکه نقد جدی به گذشته دارم اما معتقد نیستم هر دولتی، دولت قبل از خود را سکه پول بکند و بگوید خودش بدون هیچ نقصی عمل خواهد کرد.

کاندیدای یازدهمین دوره از انتخابات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منظور شما از وحدت سیاسی، وحدت بین گروه های سیاسی است؟، گفت: نه من بین گروه های سیاسی وحدت ایجاد نمی کنم شعار من این نیست شعار من این است که دولت را از مرکز مناقشات و جنجال های سیاسی خارج و مستقل از گروه ها و دسته جات کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه صدا و سیما دست دولت نیست، چگونه می خواهید برنامه های آن را در مورد روستائیان تغییر دهید؟، گفت: بله صدا و سیما در اختیار ما نیست ولی صحبت های رئیس جمهور از صدا و سیما مطرح می شود پس می توان با صحبت های غنی از تحقیر روستائیان جلوگیری کرد.