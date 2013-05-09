اسد باید از قدرت کناره گیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان کری" امروز پنجشنبه پیش از دیدار با ناصر جوده همتای اردنی خوددر رم ادعا کرد: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به عنوان بخشی از راه حل سیاسی در این کشور باید از قدرت کناره گیری کند.

کری همچنین رسما از کمک 100 میلیون دلاری آمریکا به مخالفان سوری خبر داد و گفت: تمام گروه های در گیر در سوریه در تلاش برای تشکیل یک دولت انتقالی هستند که آمریکا به دنبال نقش داشتن اسد در دولت انتقالی نیست.

یادآور می شود برگزاری کنفرانس بین المللی در سوریه در ماه جاری، تشویق دولت و مخالفان برای حضور بر سر میز مذاکرات و تاکید بر راه حل سیاسی در این کشور و احترام به استقلال و تمامیت ارضی سوریه از جمله توافقات وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکایی در نشست سه شنبه گذشته در کاخ کرملین است.