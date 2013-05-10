محدودیت ترافیکی در اطراف ورزشگاه آزادی نداریم

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات ترافیکی بازی پایانی لیگ برتر فوتبال میان دو تیم استقلال و داماش گیلان اظهار داشت: تمامی نیروهای پلیس راهور از صبح جمعه در مسیرهای غرب و شرق استادیوم آزادراه تهران - کرج جاده مخصوص و اتوبانهای منتهی به ورزشگاه مستقر شده اند.

و ی ادامه داد: از شب گذشته تعدادی از هموطنان از سایر شهرها به ورزشگاه آزادی آمده بودند که صبح امروز با هماهنگی مسئولان دربها برای ورود آنها باز شد.

به گفته جانشین رئیس پلیس راهور امروز هیچ محدودیت ترافیکی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه اجرا نمی شود و ماموران تا پایان بازی و جشن قهرمانی در محلهای مشخص شده حاضر هستند.

بذرافشان با اعلام اینکه تا کنون 10 هزار نفر وارد ورزشگاه آزادی شده اند افزود: دربهای پارکینگهای ورزشگاه از صبح امروز باز است و جرثقیلهای پلیس در دو مسیر شرقی و غربی ورزشگاه مستقر هستند و خودروهایی که اقدام به پارک در حاشیه مسیر کنند، به پارکینگ پلیس منتقل می کند.