رضایی با خانواده و حامیانش آمد/ شعار یا ابوالفضل روبروی وزارت کشور برای محسن رضایی

به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی در حالی برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور آمد که پس از نماز جمعه از محل نماز جمعی از هواداران وی را تا محل ثبت نام همراهی کردند.

هواداران محسن رضایی در حالی که پرچم های یا ابوالفضل و یا حسین با رنگهای مختلف در دست داشتند و شعار مرگ بر اسرائیل می دادند روبروی وزارت کشور جمع شدند و این کار باعث شد ماموران حفاظت وزارت کشور درهای وزارتخانه را ببندند.

تعدادی از طرفداران محسن رضایی با موتور، گروهی با وانت و عده ای هم پیاده او را همراهی می کردند.

محسن رضایی پیش از ورود به ساختمان وزارت کشور در جمع هواداران که خیابان فاطمی را بسته بودند ایستاد و دقایقی سخنرانی کرد. هوادارانش او را با شعارهای یا ابوالفضل و مرگ بر اسرائیل همراهی می کردند.

محسن روح الامینی از نزدیکان محسن رضایی نیز درباره جمعیت همراه محسن رضایی به خبرنگاران گفت: این جمعیت به صورت خودجوش آمدند و از اطرافیان آقای رضایی هستند و اقدام آنها مصداق تخلف انتخاباتی نیست.پ

همسر و فرزندان محسن رضایی همچنین امیدوار رضایی برادر وی نیز اور را همراهی می کردند.