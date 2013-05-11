70 درصد روستاهای بشاگرد آسیب دیده اند/آغاز اسکان موقت زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی دقایقی قبل در حاشيه بازديد از روستاهاي آسيب ديده در شهرستان بشاگرد در جمع مردم زلزله‌زده گوهران اظهار داشت: دولت تمام خسارت وارد شده به منازل نقاط زلزله زده را جبران مي كند.

استاندار هرمزگان با بيان اينكه تمام دستگاه هاي اجرايي استان براي ياري رساندن به نقاط آسيب ديده بسيج شده اند، ابراز داشت: امكانات لازم براي نقاط زلزله زده توسط هلال احمر فراهم شده و بنياد مسكن نيز با استقرار در محل در حال برآورد هزينه هاي منازل آسيب ديده است.

وي با بيان اينكه 70 روستای شهرستان بشاگرد دچار آسیب شده‌اند و حدود 30 تا 90 درصد به هر منزل مسکونی خسارت وارد شده، تصريح كرد: دولت پشتيبان و حامي افراد آسيب ديده است و تمام خسارت هاي وارده را جبران مي كند.

عزيزي با بيان اينكه جبران خسارت وظيفه ماست و ما تا بازسازي و جبران كامل خسارت پشتياني خواهيم كرد، گفت: مردم مناطق زلزله زده از حمایت و پشتیبانی کامل دولت برای جبران خسارت و بازسازی برخوردار هستند و در این باره جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وي با اشاره به حضور دستگاه هاي خدمات رسان در شهرستان بشاگرد و روستاهاي خسارت ديده، يادآور شد: با حضور دستگاه هاي راه و شهرسازي، آب و برق و ساير دستگاه ها راه هاي ارتباطي بازگشايي شده و مشكلات احتمالي ديگر نيز رفع خواهد شد.

عزيزي ادامه داد: همه دستگاه های خدماتی و اجرایی در مناطق زلزله زده شرق هرمزگان مستقر شده اند.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان ضمن دلجويي از آسيب ديدگان زلزله شده بشاگرد از مردم خواست با توجه به احتمال وقوع برخي پس لرزه ها تا اطمينان كامل از فضاهاي باز و نقاطي كه هلال احمر براي آنها در نظر گرفته است استفاده كنند.

گفتني است در حال حاضر استاندار هرمزگان در حال بازديد از روستاهاي حادثه ديده زلزله‌ 6.2 ریشتري بشاگرد است.