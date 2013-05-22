ارتش سوریه در میدان های نبرد با مخالفان پیروز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گمانه زنی مقامات اطلاعاتی آلمان از ادامه پیروزی های ارتش سوریه بر شورشیان مسلح حکایت دارد. طبق گزارشی که هفته نامه اشپیگل به نقل از "گرهارد شیندلر" رئیس سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) منتشر کرده، ارتش سوریه در حال حاضر در موضع بسیار قدرتمندی قرار گرفته است.

این در حالی است که شیندلر اواسط ماه مارس مدعی شده بود سقوط "بشار اسد" حتمی است و فقط زمان آن ممکن است کمی تغییر کند.

رئیس BND حضور قدرتمندانه ارتش سوریه با سلاح ها و ادوات سنگین را از جمله دلایل برتری حکومت این کشور بر مخالفان مسلح دانست و گفت هر چند دمشق نتوانسته کاملا بر شورشیان پیروز شود، اما آنها را به وضعیت تدافعی واداشته است.

بر این اساس وضعیت درگیری در شهرهای بزرگ دمشق، حمص و حلب به نفع نیروهای دولتی تغییر کرده و شورشیان مسلح طی ماههای اخیر دائما با شکست روبرو بوده اند. به گفته شیندلر یکی دیگر از عوامل تضعیف قدرت شورشیان، نبرد قدرت بین آنها است. سازمان اطلاعات فدرال آلمان پیش بینی می کند ارتش سوریه طی ماههای آینده مناطق بیشتری را از حضور شورشیان پاکسازی کند.

این گزارش می افزاید در صورتی که روند پیروزی های ارتش به همین منوال پیش برود، دولت سوریه تا پایان سال 2013 کنترل تمام مناطق کشور را به دست خواهد گرفت.