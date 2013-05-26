حسین مظفر از ریاست ستاد انتخابات ائتلاف پیشرفت انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر با ارسال استعفای خود از ریاست ستاد ائتلاف پیشرفت خطاب به حجت الاسلام مهدی خاموشی دبیر ائتلاف سه نفره که رونوشتی از آن به کاندیداهای ائتلاف و اعضای ستاد هم ارسال شده است تاكید كرد: به نظر می‌رسد ادامه بلاتكلیفی و به تاخیر انداختن معرفی فرد واجد شرایط تا بعد از مناظره های صدا وسیما به امید احتمال در تغییر معنادار آرای مردمی هر یك از نامزدهای ائتلاف، موجب سرگردانی هواداران و بلاتكلیفی نیروهای اصولگرا و ارزشی و به هدر رفتن سرمایه های انسانی و جذب هواداران به سوی نامزدهای دیگر خواهد شد كه به نفع هیچیك از اعضای محترم شورا نخواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

دبیر محترم ائتلاف سه نفره (پیشرفت)



با عرض سلام و تحیت و تشكر از حسن اعتماد جنابعالی و دوستان اعضای محترم شورای ائتلاف سه نفره.



با توجه به اعلان تغییر ماموریت ستاد ائتلاف از سوی حضرتعالی و انعكاس آن در رسانه های جمعی كه بنا به قول جنابعالی با موافقت اعضای محترم شورا تصمیم گیری شده است، علی رغم میل باطنی خویش كه تمایل داشتم در كنار دوستان شورا در تحقق ماموریت ائتلاف و به سامان رساندن آن تا آخر همكاری نمایم، بدین وسیله استعفای خویش را از مسئولیت ستاد ائتلاف پیشرفت اعلام داشته و برای موفقیت دوستان عزیز شورا در پاسداری از میثاقی كه بسته اند و عمل به پیمان اعتقادی كه با مردم داشته اند از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.



به نظر اینجانب نیز تصمیم شورا بر خاتمه یافتن فعالیت ستاد در شرائط فعلی و تغییر ماموریت ستاد از حالت ائتلافی به سوی حمایت از فرد واجد شرایط آن هم پس از تایید صلاحیت ها توسط شورای محترم نگهبان و شفاف شدن آرایش سیاسی نامزدها و قطعی شدن اطلاع رقابتها توجیه منطقی داشته و به ویژه با ملاحظه نتایج حاصله از دهها نظر سنجی از نهادهای رسمی و معتبر نظام اسلامی، زمینه برای تصمیم گیری و عمل به میثاق اعضای محترم شورا فراهم گردیده و با وصف، سه ركن اساسی ائتلاف كه مشروعیت، كارآمدی و مقبولیت مردمی است هم اینك تحقق یافته است و به نظر میرسد ادامه بلاتكلیفی و به تاخیر انداختن معرفی فرد واجد شرایط تا بعد از مناظره های صدا وسیما به امید احتمال در تغییر معنادار آرای مردمی هر یك از نامزدهای ائتلاف، موجب سرگردانی هواداران و بلاتكلیفی نیروهای اصولگرا و ارزشی و به هدر رفتن سرمایه های انسانی و جذب هواداران به سوی نامزدهای دیگر خواهد شد كه به نفع هیچیك از اعضای محترم شورا نخواهد بود.



با آرزوی مجدد برای موفقیت اعضای محترم شورای ائتلاف.

وما علینا الا البلاغ و علیكم الحساب

والسلام علیكم و رحمت اله و بركاته

حسین مظفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر پیش از این طی حکمی از سوی محمدباقر قالیباف به سمت ریاست ستاد شهردار تهران برای انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شده بود.