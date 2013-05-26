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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

یک کارشناس آلمانی:

ما با ابعاد جدیدی از خشونت مواجهیم/ هشدار درباره تداوم اقدامات تروریستی در انگلیس

ما با ابعاد جدیدی از خشونت مواجهیم/ هشدار درباره تداوم اقدامات تروریستی در انگلیس

یک کارشناس آلمانی کشته شدن یک نیروی پلیس انگلیس در لندن توسط دو تروریست را بعد جدیدی از خشونت ارزیابی کرده و درباره تداوم چنین اقدامات خشونت آمیزی در آینده ابراز نگرانی کرد.


به گزارش خبرگزاری مهر، اندرس زیک، رئیس موسسه تحقیقات خشونت و درگیریها در دانشگاه بیلفلد آلمان در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل، درباره واقعه کشته شدن یک نیروی پلیس انگلیسی در لندن و در خیابان توسط دو مرد  و در پاسخ به این پرسش که آیا ما با کیفیت جدیدی از خشونت سرو کار داریم گفت : بله این در اصل یک بعد جدیدی از خشونت را نشان می دهد. ما در اینجا با یک فرم جدید مجازات و خشونت سرو کار داریم که از فرهنگ آفریقا  و جنگهای قبیله ای می شناسیم و نه از اروپا . اینکه این گونه اقدامات در قالب تروریست اسلامی جاسازی شده است نسبتا جدید است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پزسش که آیا چنین اقدامات تروریستی در آینده نگران کننده می تواند باشد گفت: بله برای من نگران کننده است. در تحقیقات خشونت و تروریسم برای ما همواره این مسئله مطرح است که یک چنین اقدامات خشونت آمیزی که این گونه عمومیت پیدا می کند مدلی برای اقدامات این چنینی بعدی می تواند باشد.
 

کد مطلب 2063113

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