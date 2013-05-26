میزبانی رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به تهران واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، كش و قوس بين ميزبانی تهران و مازندران در حالي مطرح شد كه روسای هیات‌های کشتی استان‌ تهران و توابع تهران، همدان، البرز، كرمانشاه، خراسان رضوی و آذربايجان شرقي طی نشستی با حوزه مدیریت تیم‌های ملی در محل خانه كشتی، خواستار تغییر میزبان مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی شده بودند.

گويا در این نشست پس از مطرح شدن در خواست مازندرانی‌ها برای میزبانی این رقابتها، با توجه به درخواست تمامی هیات‌های حاضر و به دلیل اهميت و حساسيت مرحله نهايی انتخابی تيم ملی كشتی آزاد كشور، مقرر شد این رقابتها طی روزهای 30 و 31 خردادماه در تهران برگزار شود.

همچنین مقرر شد با توجه به درخواست و آمادگي متوليان کشتی استان مازندران و همچنين آمادگی این هیات برای برگزاری رقابتهايی در سطح ملی، رقابت‌های عمومي كشور مطابق برنامه فنی سال 92 در روزهای 7 و 8 شهريورماه به ميزبانی مازندران برگزار شود.

