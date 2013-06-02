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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

برای حضور در لیگ سیزدهم؛

استقلال از روز شنبه استارت می‌زند

استقلال از روز شنبه استارت می‌زند

دور جدید تمرینات آماده‌سازی تیم فوتبال استقلال از روز شنبه هفته آینده شروع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال استقلال روز شنبه را زمان آغاز رسمی دور تازه تمرینات این تیم اعلام کرد. سرمربی تیم فوتبال استقلال امروز یکشنبه نامه‌ای را در اختیار مسئولان این باشگاه قرار داد که در آن زمان شروع دور آماده‌سازی و برنامه‌های روزهای ابتدایی مشخص شده بود تا مسئولان باشگاه مقدمات کار را فراهم آورند.

بر این اساس استقلالی‌ها از روز شنبه در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی گرد هم می‌آیند تا تمرینات خود را شروع کنند. این در حالی است که قرارداد اکثر بازیکنان این تیم به پایان رسیده و مشخص نیست کدام بازیکنان در این تیم ماندنی هستند.

کد مطلب 2068500

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