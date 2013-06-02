به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال استقلال روز شنبه را زمان آغاز رسمی دور تازه تمرینات این تیم اعلام کرد. سرمربی تیم فوتبال استقلال امروز یکشنبه نامه‌ای را در اختیار مسئولان این باشگاه قرار داد که در آن زمان شروع دور آماده‌سازی و برنامه‌های روزهای ابتدایی مشخص شده بود تا مسئولان باشگاه مقدمات کار را فراهم آورند.

بر این اساس استقلالی‌ها از روز شنبه در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی گرد هم می‌آیند تا تمرینات خود را شروع کنند. این در حالی است که قرارداد اکثر بازیکنان این تیم به پایان رسیده و مشخص نیست کدام بازیکنان در این تیم ماندنی هستند.