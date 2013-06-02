رایزنی بازیکن پیشین استقلال برای حضور در تمرینات دورتموند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس دینمحمدی که سابقه حضور در تیم ماینز آلمان را دارد در تلاش است تا با حضور در تمرینات تیم دورتموند، از نحوه تمرینات یورگن کلوپ یادداشت برداری کند. وی در تیم ماینز با سرمربی کنونی تیم دورتموند هم تیمی بوده است.
آنالیزور تیم استقلال در این باره به خبرنگار مهر گفت: از طریق یکی از دوستانم که در ماینز آلمان زندگی میکند رایزنیهایی را آغاز کردهایم تا بتوانم به تمرینات تیم دورتموند بروم و از نزدیک شاهد نحوه آمادهسازی این تیم باشم.
وی افزود: روز گذشته رابط ما از ماینز به تهران آمد و پیگیر کارها هستیم. خودم دوست دارم در کنار یک تیم باشم تا اینکه در کلاس مربیگری شرکت کنم. کلوپ مرا می شناسد و هر نکتهای که بخواهم برایم توضیح میدهد. برای همین تلاش میکنم تا از نزدیک نحوه آمادهسازی تیم دورتموند را مرور کنم.
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