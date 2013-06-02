واکنش سازمان همکاری اسلامی به شهرک سازی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان همکاری اسلامی به شدت تصمیم رژیم اسرائیل را برای ساخت 1100 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس محکوم کرد.

وی افزود: هدف از تسریع روند شهرک سازی در بیت المقدس به منظور انزوای شهر بیت المقدس از مناطق فلسطینی و ایجاد تغییرات جدید است.

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی بیان کرد: موضوع فلسطین در راس اولویتهای سازمان همکاری اسلامی قرار دارد و ادامه شهرک سازی تشکیل کشور مستقل فلسطین را با مشکل روبرو می سازد.

وی اعلام کرد: همه فعالیتهای شهرک سازی فاقد مشروعیت و نقض آشکار قوانین بین المللی است و جامعه بین الملل باید به مسئولیتهای مستقیم خود در جلوگیری از شهرک سازی اسرائیلی ها در همه اراضی فلسطین اشغالی از جمله قدس عمل کند.