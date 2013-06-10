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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۳

رسانه های خارجی خبر دادند؛

رایزنی های دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با مقامات جمهوری آذربایجان

رایزنی های دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با مقامات جمهوری آذربایجان

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با هدف توسعه همکاری دو جانبه میان این شورا و جمهوری آذربایجان به باکو رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " بحرین نیوز" ، "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته در راس هیئتی به دعوت "المار محمد یاروف" وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان وارد باکو شد.

وی قرار است در مدت حضورش در آذربایجان در کنفرانس حمایت کنندگان مالی طرح های استراتژیک شهر بیت المقدس اشغالی که در جریان نشست ماه فوریه سران کشورهای اسلامی در قاهره به تصویب رسیده اند شرکت کند.

الزیانی همچنین قرار است در این سفر با برخی مقامات آذربایجانی دیدار و مذاکرات رسمی داشته باشد و یک تفاهم نامه همکاری بین شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری آذربایجان را امضا کند.

در این سفر دو نفر از معاونان دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، یکی معاون امور سیاسی و دیگری معاون امور مذاکرات و گفتگوهای استراتژیک، وی را همراهی می کنند.

 

کد مطلب 2073296

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