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۲۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

سنواتی:

رای‌گیری در 178 شعبه اخذ رای شادگان در حال انجام است

رای‌گیری در 178 شعبه اخذ رای شادگان در حال انجام است

شادگان – خبرگزاری مهر: فرماندار شادگان گفت: همزمان با سراسر کشور کار رای گیری در 178 شعبه اخذ رای در سه شهر شادگان، خنافره دارخوین و روستاهای تابع در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالزهرا سنواتي پیش از ظهر امروز در هنگام رای دادن در این شهر با اشاره به آمادگی 100 درصدی برای برگزاری انتخابات پرشور و حماسی افزود:  بیش از سه هزار نفر از عوامل اجرایی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با ستاد انتخابات همکاری دارند.

وی اظهار کرد: 97 هزار و 762 نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان شادگان هستند.

سنواتی تصریح کرد: یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای روستايی نيز در ۱۴۰ روستای بخش خنافره، دارخوين و مركزی شروع شده است.

به گفته سنواتی شهرستان شادگان ۱۵۳ هزار نفر جمعیت دارد.

 

 

کد مطلب 2075984

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