به گزارش خبرنگار مهر، عبدالزهرا سنواتي پیش از ظهر امروز در هنگام رای دادن در این شهر با اشاره به آمادگی 100 درصدی برای برگزاری انتخابات پرشور و حماسی افزود: بیش از سه هزار نفر از عوامل اجرایی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با ستاد انتخابات همکاری دارند.

وی اظهار کرد: 97 هزار و 762 نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان شادگان هستند.

سنواتی تصریح کرد: یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای روستايی نيز در ۱۴۰ روستای بخش خنافره، دارخوين و مركزی شروع شده است.

به گفته سنواتی شهرستان شادگان ۱۵۳ هزار نفر جمعیت دارد.