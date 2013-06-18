امضای قرارداد 5 میلیاردی جهاد دانشگاهی برای راه اندازی پژوهشکده ICT

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید قاضی مغربی فناوری اطلاعات را از نیازهای امروز کشور دانست و افزود: با اقداماتی که انجام شده است نشان می‌دهد که عزم جدی در زمینه توسعه و گسترش تجاری سازی محصولات تولید شده در حوزه ICT در کشور وجود دارد.



معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با اشاره به توانمندی‌های این نهاد اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی واحدهای فناوری و پژوهشکده در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات وجود دارد که پروژه‌های ملی در این حوزه را اجرایی می‌کنند که از آن جمله می‌توان به طراحی و ساخت دیتا سنتر ملی اشاره کرد.



وی با بیان اینکه این پروژه از سوی سازمان پدافند غیر عامل تاییدیه دریافت کرده است، ادامه داد: این طرح از سوی جهاد دانشگاهی طراحی و از سوی شرکت ایز ایران اجرایی شده است.



قاضی مغربی همچنین به توانمندی‌های دانشگاه‌ها در زمینه تولید نرم افزار اشاره کرد و یا آور شد: دانشگاه‌ها به طور موازی پروژه‌هایی با هزینه‌های زیاد در زمینه تولید نرم افزار اجرایی می‌کنند ولی راندمان کمی در حوزه ICT دارند.



وی از امضای قرارداد همکاری جهاد دانشگاهی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه ایجاد پژوهشکده ازتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه در زمینه همکاری‌های حوزه های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و زیر ساخت میان جهاد دانشگاه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.



معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی ارتقای سهم فناوری ارتباطات در تولید ناخالص داخلی، توسعه و ارتقای فاوا در اقتصاد دانش بنیان، توسعه منابع انسانی و تدوین نقشه راهبردی در توسعه افتا را از زمینه‌های دیگر این همکاری‌ها ذکر کرد و گفت: حجم قرار داد امضا شده 5 میلیارد تومان است که از محل وجوه اداره شده تامین خواهد شد.