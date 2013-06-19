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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

معترضین برزیلی فشار بر حکومت را افزایش دادند

معترضین برزیلی فشار بر حکومت را افزایش دادند

بعد از تظاهرات 200 هزار نفری مردم برزیل در روز دوشنبه، شب گذشته نیز 50 هزار نفر از معترضین در بزرگترین شهر این کشور آمریکای لاتین دست به راهپیمایی بر ضد دولت زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سائوپائولو به عنوان بزرگترین شهر برزیل شب گذشته صحنه تظاهرات اعتراض آمیز 50 هزاری نفر بود.

این تظاهرات در ادامه اعتراضاتی بود که در دو هفته گذشته برگزار شده اند. مردم برزیل به فساد دولت و نیروهای پلیس، وضعیت اقتصادی و عدم  توجه دولت به مردم اعتراض دارند.

به نوشته آسوشیتد پرس، تظاهرات شب گذتشه که از سوی رسانه ها ترتیب داده شده بود  آرام برگزار شد. این تظاهرات ها درابتدا در اعتراض به افزایش قیمت بلیط اتوبوس و مترو آغاز شد اما سپس اعتراضات مردم به فساد دولت و پلیس برزیل نیز کشیده شد.

کد مطلب 2080105

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