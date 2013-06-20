به گزارش خبرنگار مهر، رمضان امیری، در بازدید یک روزه خبرنگاران از زندان اصفهان و در نشستی خبری اظهار داشت: اداره کل زندان‌های استان اصفهان در حال حاضر دارای هشت زندان بزرگ و کوچک، یک اردوگاه کار درمانی (ویژه نگهداری زندانیان جرایم مواد مخدر)، یک کانون اصلاح و تربیت و یک بازداشتگاه در شهرستان خوانسار است.

وی با بیان اینکه بانوان و آقایان، به ترتیب، چهار و 96 درصد از ورودی‌های زندان‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: مسئولان زندان، همواره، به عنوان یک پزشک دلسوز، از امانت‌های خانواده‌های اصفهانی نگاه‌داری می‌کنند.

شهر فرهنگی، جوابگوی نیاز زندانیان اصفهان است

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان گفت: نگاه سازمان زندان‌ها نسبت به زندانیان همواره با یک نوع "فرهنگ‌سازی" همراه بوده است.

وی افزود: با تصویب "شهر فرهنگی" در کارگروه فرهنگی استان، برخی از مشکلات فعلی زندانیان برطرف می‌شود.

امیری بیان داشت: در طرح شهر فرهنگی و برای ارائه خدمات مختلف به زندانیان مانند آموزش‌‌های مهارتی، یک کارت الکترونیکی در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

وی تصریح کرد: ارائه کارت فرهنگی، پایداری نظم و انضباط زندان‌های استان اصفهان را به همراه دارد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه، در حال حاضر 17 نفر دانشجو در رشته مدیریت خانواده مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: با برپایی دوره‌های آموزش مقدماتی، راهنمایی و دبیرستان، جوابگوی نیاز علمی دیگر زندانیان نیز هستیم.

زندان‌های استان اصفهان، پیشتاز در اشتغال‌زایی

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان با اشاره به برگزاری انواع کارگاه های آموزشی که حمایت سازمان فنی و حرفه‌ای را نیز به همراه دارد، تاکید کرد: زندانیان، پس از فراگیری آموزش‌های لازم و آزادی از زندان، می‌توانند از وام 10 میلیون تومانی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در استان اصفهان، 40 کارگاه آموزشی، پذیرای یک هزار و 300 نفر زندانی است.

امیری در مورد دیگر مراکز سازمان زندان‌های استان اصفهان، اظهار داشت: ستاد مردمی دیه، مرکز مراقبت بعد از خروج، انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون، در راستای اهداف شخصی انجام وظیفه می‌کنند.

وی تاکید کرد: در سال گذشته تعداد 814 نفر از مددجویان جرایم غیر عمدی با بدهی حدود 154 میلیارد تومان و با اخذ رضایت، از زندان‌های استان اصفهان آزاد و به آغوش خانواده‌ای خود بازگشتند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان تصریح کرد: انجمن حمایت از زندانیان نیز، از دیگر مراکزیست که در حال حاضر 1000 خانواده را مورد حمایت خود قرار داده است.

وی همچنین در مورد بخش عمرانی و توسعه و تجهیز زندان‌ها که در سال گذشته و با مشارکت افراد نیکوکار و اعتبارات دولتی انجام شده است، گفت: پیشرفت 60 درصدی بازداشتگاه موقت نظامیان، تکمیل طرح بازداشتگاه موقت 300 نفره، احداث مجموعه فاز نخست اردوگاه شهید لاجوردی در مساحت 5 هزار و 500 مترمربع، آغاز فاز دوم احداث خوابگاه اردوگاه، آغاز احداث زندان جدید شهرستان نجف‌‌آباد و در دستور کار قرار گرفتن مراحل تکمیل و احداث زندان جدید کاشان، از جمله این موارد شده است.

به گزارش مهر کسب مقام برتر ستاد اقامه نماز در بین 58 دستگاه استان اصفهان و پیگیری و اخذ بیش از هفت هزار جلد کتاب از افراد نیکوکار و برگزاری جشنواره‌ای مختلف ورزشی از دیگر دستاوردهای سازمان زندان‌های استان اصفهان است.