به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بر اساس این طرح هواداران باشگاه استقلال از طریق خرید کارت‌های بانکی ویژه هواداران باشگاه استقلال و تمرکز عملیات بانکی نزد شعب بانک رفاه علاوه بر برخورداری از مزایای تعریف شده در چاچوب طرح فوق‌الذکر زمینه‌های تقویت منابع مالی باشگاه را فراهم خواهند کرد.

متقاضیان دریافت کارت مذکور می‌توانند با مراجعه به شعب این بانک ضمن افتتاح حساب و واریز حق عضویت، نسبت به دریافت کارت اقدام کنند. کارت هواداران تیم استقلال در 4 سطح قابل عرضه خواهد بود و دارندگان آن از امتیازات و سرویس‌های ویژه‌ای که طراحی شده است، بسته به سطح آن برخوردار خواهند شد.

برخورداری از تخفیف ویژه در شبکه خرید ویژه هواداران، امکان حضور در تمرینات و مسابقات تیم استقلال در داخل و خارج از کشور و ... از جمله خدماتی است که دارندگان کارت هواداری تیم استقلال می‌توانند از آن بهرمند شوند. بدیهی است متقاضیان کارت مذکور ضمن افتتاح حساب در بانک رفاه از سود سپرده و سایر خدمات بانکی مانند اینترنت بانک، تلفنبانک، موبایل بانک و ... نیز برخوردار می‌شوند.

همچنین فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی که از آمادگی لازم جهت ارائه خدمات ویژه به هواداران باشگاه استقلال برخوردار هستند باید نسبت به تکمیل فرم درخواست انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در سایت باشگاه اقدام کنند که زیر ساخت‌های لازم در خصوص اخذ و بررسی در خواست‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در صورت تایید در خواست و حصول توافق نسبت به نصب پایانه فروشگاهی در محل فروشگاه مراکز خدماتی در چاچوب طرح شاپرک اقدام خواهد شد. هواداران باشگاه نیر از طریق کارت‌های بانکی ویژه‌ای که در اختیار دارند به مراکز خدماتی و فروشگاهی خدماتی طرف قرارداد مراجعه و از خدمات و مزایای اختصاصی ویژه برخوزدار خواهند شد.



