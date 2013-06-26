به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیگلری ظهر چهارشنبه در سمینار آموزشی پیشگیری از هپاتیت و ایدز که در محل سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کرمانشاه با حضور پرسنل شهرداری کرمانشاه برگزار شد، هپاتیت B را شایع‌ترین نوع هپاتیت در استان کرمانشاه دانست و گفت: متاسفانه این بیماری اصلی‌ترین عامل سرطان کبد در دنیا است.

وی، ایدز و هپاتیت را به عنوان معضلی بهداشتی عنوان کرد و گفت: این بیماری ها هم اکنون به عنوان معضلات بهداشتی در استان و کشور مطرح هستند.

بیگلری خاطرنشان کرد: هپاتیت B شایعترین نوع هپاتیت در استان کرمانشاه و عامل سرطان کبد بوده که در نتیجه بی توجهی به این بیماری و سیروزه شدن کبد به سرطان تبدیل می شود.

وی گفت: هم اکنون حدود 450 میلیون نفر در جهان ناقل هپاتیت Bبوده و آمار بالایی بوده که این رقم در ایران یک و نیم میلیون نفر است.

وی در پایان به تشریح راه های انتقال و همچنین راه های پیشگیری از این بیماری پرداخت.

مسئول بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: بهترین راه مقابله با این بیماری پیشگیری است و مردم باید آگاهی خود را در این زمینه ارتقا دهند.