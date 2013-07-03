۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

از سوی پنتاگون؛

گاردین فیلتر شد

گاردین فیلتر شد

پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در پی ادامه افشاگری های روزنامه گاردین علیه این کشور، دسترسی تمام نیروهای خود به ویژه افراد حاضر در فرماندهی مرکزی را به وب سایت روزنامه گاردین محدود کرد.

به گزارش خبرگزازی مهر به نقل از راشا تودی، گاردین با تایید این خبر اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا با نصب سیستم فیلترینگ بر روی رایانه هایی که توسط هزاران سرباز در  فرماندهی مرکزی آمریکا استفاده می شوند، مانع دسترسی آنان به وب سایت این روزنامه شده است.

این مراکز شامل مناطقی همچون افغانستان، خاورمیانه، جنوب آسیا و حتی مقر فرماندهی فلوریدا نیز می شود.

وزارت دفاع آمریکا ابتدا این محدودیت را برای مقالاتی که حاوی اطلاعات محرمانه بود اعمال کرد، مثل اسناد افشا شده توسط "ادوارد اسنودن" مامور سابق سازمان سیا، اما پنتاگون این محدودیت را گسترش داد و کل این وب سایت را برای سربازان از دسترس خارج کرد.

این تصمیم به این معنی است که بیش از 62 هزار سرباز مستقر در پایگاه های آمریکایی، به این روزنامه دسترسی نخواهند داشت.

روزنامه گاردین از طریق اسنودن به مدارکی محرمانه دسترسی پیدا کرده که این اسناد در ارتباط با جاسوسی آمریکا از کشورهای مختلف جهان است. اسنودن هم اکنون در روسیه به سر برده و از 20 کشور جهان تقاضای پناهندگی کرده است.

