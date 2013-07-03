فرود هوایپیمای "اوو" در اتریش/اسنودن با مورالز نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "اوو مورالز" که برای شرکت در نشست کشورهای صادر کننده گاز به روسیه سفر کرده بود در هنگام بازگشت از این کشور دچار مشکل شد.

به دلیل فاصله زیاد بولیوی تا روسیه هواپیمای حامل وی مجبور بود تا از حریم هوایی فرانسه و پرتغال عبور کند اما پاریس و لیسبون این اجزاه را ندادند. و سرانجام هواپیمای مورالز در اتریش به زمین نشست، و برای چند ساعت در این فرودگاه حضور داشت و به آن اجازه پرواز داده نمی شد. دلیل این کار آن بود که احتمال داه می شد اسنودن در این هواپیما باشد اما عامل افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا در این هواپیما نبود.

در پی وقوع این حادثه وزارت خارجه بولیوی به شدت از فرانسه و پرتغال انتقاد و اعلام کرد جان مورالز را به خطر انداخته اند.

اسنودن مامور سابق سازمان سیا است که اقدام به انتشار اسناد جاسوسی آمریکا از کشورهای مختلف کرده است. اسنودن پیشتر در هنگ کنگ بود، اما به سبب فشارهای آمریکا مجبور شد به روسیه برود و هم اکنون از 20 کشور جهان که عمده آنها از آمریکای لاتین هستند تقاضی پناهندگی کرده است.