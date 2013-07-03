۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

فیصل مقداد:

آمریکا قادر به کنترل گروه های مسلح در سوریه نیست

معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگویی اعلام کرد که آمریکا قادر به کنترل گروه های مسلح در سوریه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس اظهار داشت: سوریه به این مسئله متقاعد شده است که آمریکا نمی تواند گروه های مسلح را کنترل کند و نمی تواند این گروه ها را به آتش بس و مذاکرات صلح سوق دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکایی ها گروه های مخالف سوری را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می دهند، اما نمی توانند بر آنها سیطره داشته باشند و تلاش می کنند از دو سال پیش تاکنون آنها را با یکدیگر متحد کنند، اما مخالفان بیش از پیش از هم پاشیده اند.

فیصل مقداد تصریح کرد: در عین حال رویدادها در سوریه طی نیمه نخست سال جاری میلادی تاکنون به نفع دولت سوریه پیش رفته است و نیروهای ارتش سوریه در موضع تهاجمی قرار گرفته اند.

معاون وزیر امور خارجه سوریه در ادامه درباره به تعویق افتادن نشست ژنو 2 گفت: دولت سوریه همواره آماده مشارکت در نشست ژنو 2 بدون هر گونه پیش شرطی است.

