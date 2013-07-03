آمریکا قادر به کنترل گروه های مسلح در سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس اظهار داشت: سوریه به این مسئله متقاعد شده است که آمریکا نمی تواند گروه های مسلح را کنترل کند و نمی تواند این گروه ها را به آتش بس و مذاکرات صلح سوق دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکایی ها گروه های مخالف سوری را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می دهند، اما نمی توانند بر آنها سیطره داشته باشند و تلاش می کنند از دو سال پیش تاکنون آنها را با یکدیگر متحد کنند، اما مخالفان بیش از پیش از هم پاشیده اند.

فیصل مقداد تصریح کرد: در عین حال رویدادها در سوریه طی نیمه نخست سال جاری میلادی تاکنون به نفع دولت سوریه پیش رفته است و نیروهای ارتش سوریه در موضع تهاجمی قرار گرفته اند.

معاون وزیر امور خارجه سوریه در ادامه درباره به تعویق افتادن نشست ژنو 2 گفت: دولت سوریه همواره آماده مشارکت در نشست ژنو 2 بدون هر گونه پیش شرطی است.