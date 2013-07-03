درگیری مسلحانه و تن به تن شکارچیان با محیط بانان در منطقه حفاظت شده دنا

محسن عبدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به دنبال گزارش مردمی مبنی بر حضور افراد مسلح در منطقه حفاظت شده دنای شرقی، صبح یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ رئیس اداره محیط زیست شهرستان بویراحمد به همراه تعدادی از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست اعزام و با یک اکیپ ۱۲ نفره از شکارچیان شرور و حرفه ای درگیر می شوند.

به گفته وی، متخلفان بدون توجه به فرمان ایست محیط بانان، ضمن تیراندازی به سمت مامورین اقدام به فرار می کنند که به علت ناهمواری جاده خاکی خودروی آنها منحرف و متوقف می شود.

عبدی پور اظهار داشت: شکارچیان متخلف پس از پیاده شدن از خودرو به درگیری تن به تن و مسلحانه با محیط بانان پرداخته و با توجه به برتری تعداد نفرات شکارچیان غیرمجاز، پس از ضرب و شتم محیط بانان بناچار به ترک منطقه می شوند اما در نهایت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست موفق می شوند یک نفر از متخلفین را دستگیر و خودرو، ادوات شکار و لاشه یک راس کل وحشی را توقیف کنند.

فرمانده یگان حفاظت کهگیلویه و بویر احمد با بیان اینکه گلوله های شلیک شده از اسلحه کلاشینکف شکارچیان غیرمجاز به محیط بانان آسیب جدی وارد نکرده و تنها یکی از گلوله ها به خودرو خود متخلفان اصابت کرده تصریح کرد: البته در جریان درگیری تن به تن محیط بان محمد فصیح مفرد از ناحیه پشت دست و پا به شدت مجروح شده و هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

عبدی پور یادآور شد: هسته اصلی این گروه ۱۲ نفره ۳ نفر از متخلفان حرفه ای بودند که علاوه بر شکار غیرمجاز دارای سوابق جرمهای متعدد دیگری نیز هستند که سه نفر اصلی که برای شکار وارد منطقه می شوند تعدادی از افراد محلی را با خود همراه می کنند تا در صورت مواجهه با محیط بانان سایر نفرات با مامورین درگیر شده و نفرات اصلی فرار کنند.

وی افزود: در حال حاضر متخلف دستگیر شده به همراه خودرو و ادوات توقیفی به مراجع قضایی معرفی و در جریان بازجویی تمام همدستان خود را معرفی کرد که با مشخص شدن هویت تمام متخلفان و با دستور اکید قاضی پرونده، تلاش گسترده نیروی انتظامی برای بازداشت سایر متهمان آغاز شده است.