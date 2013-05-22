درگیری شکارچیان غیرمجاز با گارد حفاظت محیط زیست همدان/محیطبان زخمی تحت مداواست

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور در رابطه با گشت و کنترل مأموران اجرایی پاسگاه محیط بانی ازناوله شهرستان ملایر در منطقه حفاظت شده گلپرآباد با شکارچیان غیر مجاز اظهار کرد: 31 اردیبهشت ماه رأس ساعت 16:20 مأموران گارد حفاظت محیط زیست همدان طی گشت و کنترل در این منطقه به دو گروه از شکارچیان غیر مجاز که مجهز به چهار دستگاه موتورسیکلت و شش قبضه سلاح بودند، برخورد کرد.

وی عنوان کرد: شکارچیان مبادرت به شکار غیر مجاز یک رأس قوچ وحشی کرده‌اند که مأموران در راستای اجرای قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به تعقیب آنها کرده و نهایتاً موفق به دستگیری یک نفر از متخلفان می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان بیان داشت: برخی از اهالی ناآگاه یکی از روستاهای اطراف استان مرکزی فرد دستگیر شده را طی درگیری با مأموران حفاظت محیط زیست فراری می‌دهند که این امر از سوی حوزه قضایی شهرستان شازند از توابع استان مرکزی تحت پیگیری انتظامی و قضایی قرار دارد.

وی تأکید کرد: در این دستگیری یکی از محیط‌بانان شهرستان ملایر به شدت از ناحیه سر، دست و کمر مورد ضرب و شتم و جراحت قرار گرفته و تحت مداوا است.

محمدپور عنوان کرد: تعدادی از متخلفان نیز شناسایی شده‌اند که ضمن داشتن سابقه درگیری با مأموران مراتب تحت پیگیری قضایی قرار دارد.