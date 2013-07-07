  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

محرابیان:

آلودگی هوای اراک به دو و نیم برابر حد مجاز رسید

آلودگی هوای اراک به دو و نیم برابر حد مجاز رسید

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس دفتر پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: آلودگی هوای اراک به دو و نیم برابر حد مجاز رسید.

علیرضا محرابیان در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: غلظت آلاینده های موجود در هوای اراک ساعت 8 صبح روز جاری 211 میکروگرم بر متر مکعب بوده که بیش از دو برابر حد مجاز رسیده است و در شرایط هشدار قرار دارد.

وی بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته نیز ميزان غلظت ريزگردهاي موجود در هواي شهر اراک 143 بوده است؛ در صورتی که حد مجاز آن ۹۰ ميكروگرم بر متر مكعب می باشد.

محرابیان علت آلودگی هوا را ورود مجدد گرد وغبار فرامنطقی عنوان و تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون استان مرکزی 52 روز آلودگی بیش از حد مجاز را به دنبال داشته است.

کد مطلب 2091692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها