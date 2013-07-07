آلودگی هوای اراک به دو و نیم برابر حد مجاز رسید

علیرضا محرابیان در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: غلظت آلاینده های موجود در هوای اراک ساعت 8 صبح روز جاری 211 میکروگرم بر متر مکعب بوده که بیش از دو برابر حد مجاز رسیده است و در شرایط هشدار قرار دارد.
وی بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته نیز ميزان غلظت ريزگردهاي موجود در هواي شهر اراک 143 بوده است؛ در صورتی که حد مجاز آن ۹۰ ميكروگرم بر متر مكعب می باشد.
محرابیان علت آلودگی هوا را ورود مجدد گرد وغبار فرامنطقی عنوان و تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون استان مرکزی 52 روز آلودگی بیش از حد مجاز را به دنبال داشته است.
