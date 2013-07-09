با الحاق طبس به خراسان جنوبی ؛ سومین استان پهناور کشور نیارمند توجه بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آخوندی پیش از ظهر سه شنبه درجلسه شورای اداری طبس اظهارکرد: دستگاههای اجرایی شهرستان مشکلات مربوط به مدیریت بحران خود را هرچه زودتر به مرکز استان منتقل کنند تا رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به بررسی های انجام شده درجاده های منتهی به طبس حوادث ناگواری هراز چند گاهی به وقوع می پیوندد که برهمین اساس تامین پایگاههای امداد جاده ای در اولویت برنامه ریزی مدیریت بحران استان قرار دارد.

مدیر کل بحران بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: در بحث خشکسالی نیز بر اساس تحقیقات بیشترین خشکسالی در نهبندان و عشق اباد طبس بوده که آبرسانی به این مناطق نیز مورد توجه است.

وی همچنین در جهت رسیدگی به قنات روستای فهالنج و چاههای اصفهک نیز قول مساعد داد.

در این جلسه فرماندار طبس گفت: در راستای تامین مایحتاج مردم در شهرستان طبس درماه مبارک رمضان تصمیمات لازم گرفته شده است دغدغه ای در این خصوص وجود ندارد.

اختصاص 50 میلیارد ریال به تجهیز بیمارستان طبس

احمد طالبیان مقدم بیان کرد: بعد از الحاق طبس به استان خراسان جنوبی تاکنون قریب به 21 میلیارد تومان به شهرستان طبس اختصاص پیدا کرده و تامین نیروی برخی از ادارات نیز ازجمله کارهایی بوده که انجام شده است.

وی افزود: مبلغ هشت میلیارد تومان جهت رفع مشکلات راههای شهرستان خصوصا راه دیهوک به راور اختصاص پیدا کرده است .

وی موضوع آب و جدیدت در سهم آب طبس از خط دوم انتقال آب به استان یزد، نصب علمک 60 درصد شهر طبس توسط شرکت گاز استان خراسان جنوبی؛ تسطیح راههای روستایی ، تامین علوفه مورد نیاز دامهای عشایری و پیگیری در راه اندازی اداره امور عشایر را از دیگر موضوعات پیگری شده عنوان کرد.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی بر اختصاص سهم آب طبس از خط دوم انتقال به استان یزد تاکید کرد.

محمد علی عبدالله زاده عنوان کرد: وی ادامه داد: با مجوز وزیر نیرو، بسیاری از مقدمات برای بهره‌مندی طبس از خط دوم انتقال آب سرشاخه‌های کارون به استان یزد انجام شده است که این موضوع را با جدیت پیگیری می‌ کنم.

وی بیان داشت: 50 میلیارد ریال در لایحه بودجه 92 برای بیمارستان 100تختخوابی طبس دیده شده و بزودی محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد :تجهیز این بیمارستان ارتباطی به بیمارستان قبلی طبس ندارد.